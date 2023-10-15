Максим Галкін залишає Ізраїль та пояснив чому: реакція мережі (відео)

Відомий шоумен Максим Галкін, який емігрував з росії до Ізраїлю разом із дружиною та дітьми, підтвердив свої заплановані концерти за кордоном — на Кіпрі, Польщі, Молдові та Великій Британії.

Про це він сказав у короткому відеозверненні у Instagram.

«Встановилася у нас погода, і це єдине, що тішить у всьому, що відбувається. Це той рідкісний випадок, коли про негоду в Ізраїлі дізналися у всьому світі, оскільки у зв'язку з цим було відкладено наземну операцію в Секторі Газа», — повідомив він, додавши, що багато авіакомпаній вже літають у країну.

Чи полетить з Галкіним Пугачова та їхні діти, чоловік не повідомив.

Звернення зустріло живий відгук у мережі. І якщо більшість кореспондентів бажали Максимові удачі та запрошували на концерти у свої міста, то хейтери звинуватили у бажанні втекти з Ізраїлю під «гарним» приводом.

Нагадаємо, що лідер групи «Машина Часу» Андрій Макаревич повертається до Ізраїлю із закордонного турне.

106

Читайте нас у Facebook та Instagram