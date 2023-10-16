У Румунію з Ізраїлю евакуйовано ще 155 громадян України, в основному — жінки та діти, — посольство

В Ізраїлі триває евакуація українців — напередодні з країни вивезли 207 громадян України, а у понеділок, 16 жовтня, ще 155 людей.

Як повідомляють в українській амбасаді в Ізраїли, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до містаКлуж (Румунія) відбув вже другий евакуаційний борт. Було евакуйовано, зокрема, 107 жінок та 23 дітей.

В посольстві зазначили, що надали допомогу співвітчизникам з оформлення необхідних процедур та документів для вильоту, та що продовжують працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.

Тим часом ВВС повідомляє, що ранком у понеділок мав бути відкритим для проходу людей прикордонний пункт Рафах на межі Сектора Газа та Єгипта. У зворотному напрямку має піти гуманітарна допомога.

«Ми організували, Єгипет організував багато допомоги людям у Газі, і Рафах буде відкритий… Ми вводимо — з ООН, з Єгиптом, із Ізраїлем та іншими — механізм, за допомогою якого ввеземо допомогу і доставимо її людям, яким вона необхідна», — заявляв напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен.

Наразі ізраїльска влада повідомляє, що під час атаки ХАМАС терористи вбили 148 іноземців, багато громадян інших країн вважаються зниклими безвісти.

Під час нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло більше десяти українців, люди можуть знаходитися й у полоні терористів.

Фото посольства України в Ізраїлі

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