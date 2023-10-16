37.48 / 38.14 39.77 / 40.65
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Румунію з Ізраїлю евакуйовано ще 155 громадян України, в основному — жінки та діти, — посольство

9:50 16 жовтня 2023
Прапони України та Ізраїля

В Ізраїлі триває евакуація українців — напередодні з країни вивезли 207 громадян України, а у понеділок, 16 жовтня, ще 155 людей.

Як повідомляють в українській амбасаді в Ізраїли, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до містаКлуж (Румунія) відбув вже другий евакуаційний борт. Було евакуйовано, зокрема, 107 жінок та 23 дітей.

В посольстві зазначили, що надали допомогу співвітчизникам з оформлення необхідних процедур та документів для вильоту, та що продовжують працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.

Тим часом ВВС повідомляє, що ранком у понеділок мав бути відкритим для проходу людей прикордонний пункт Рафах на межі Сектора Газа та Єгипта. У зворотному напрямку має піти гуманітарна допомога.

«Ми організували, Єгипет організував багато допомоги людям у Газі, і Рафах буде відкритий… Ми вводимо — з ООН, з Єгиптом, із Ізраїлем та іншими — механізм, за допомогою якого ввеземо допомогу і доставимо її людям, яким вона необхідна», — заявляв напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен.

Наразі ізраїльска влада повідомляє, що під час атаки ХАМАС терористи вбили 148 іноземців, багато громадян інших країн вважаються зниклими безвісти.

Під час нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло більше десяти українців, люди можуть знаходитися й у полоні терористів.

Фото посольства України в Ізраїлі

80

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на тиждень

Овнам та Козерогам варто зосередитися на кар'єрі, Водоліїв чекають серйозні зміни: гороскоп на тиждень 16 — 22 жовтня 2023 року

дівчина та зодіак

Діви отримають важливе повідомлення, задумане Раками буде виконано, а Рибам краще побути на самоті: гороскоп на 15 жовтня 2023 року

Міна Пелюстка

Підліток тяжко постраждав внаслідок підриву на російській міні на Харківщині

секрети стрункості

Вага буде танути, як сніг: прості та ефективні секрети стрункості моделей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту