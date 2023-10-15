Першу групу українців евакуйовано з Ізраїлю, вивезти людей з Сектору Газа не вдалося

З Ізраїлю, де під час бойових дій загинули українці, вилетів перший евакуаційний рейс з 207 громадянами України, серед них — 63 дітей, наступний рейс — 15 жовтня.

Про це повідомили в Посольстві України в Ізраїлі.

«Сьогодні, 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до Бухаресту (Румунія) евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей. Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів», — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію громадян України та інших іноземців з Сектору Гази за дві години до початку з незрозумілих причин.

Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Вчора був дозвіл на евакуацію громадян України. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту», — сказав він.

Лубинець зауважив, що українська сторона не розуміє, чому не дозволяють евакуацію українців, як і решти іноземців, адже сам пункт пропуску «Рафах» з боку Єгипту — відкритий.

Також омбудсмен зазначив, що Україна просить Ізраїль, щоб пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили, а від влади Палестини — дозвіл для українців на виїзд. Також Київ просить Єгипет пропустити своїх громадян.

Ввечері 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що готова розширити військові дії проти угруповання ХАМАС, яке здійснило 7 жовтня масштабний напад на країну.

«Батальйони та солдати ЦАХАЛ розгорнуті по всій країні та готові до наступних етапів бойових дій з упором на масштабну наземну операцію», — повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

У заяві наголошується, що останні кілька днів підрозділи отримали обладнання, необхідне ведення бойових дій. Також завершується мобілізація сотень тисяч резервістів, що дозволить реалізувати широкий спектр наступальних оперативних планів, у тому числі комплексне та скоординоване

напад на ХАМАС з повітря, моря та по землі.

Біля кордону з сектором Газа прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів 14 жовтня зустріч із солдатами. Він сказав їм, що наступний етап війни настає.

Протягом усього 14 жовтня армія Ізраїлю завдавала широкомасштабних ударів по об'єктах угруповання ХАМАС у секторі Газа. У ході одного з них було ліквідовано командувача повітряних сил ХАМАС Мерада Абу Мерад. Як стверджується, він загинув під час удару ізраїльських винищувачів по оперативному штабу бойовиків у Газі.

Зазначається, що Мерад Абу Мерад «під час суботньої бійні» (7 жовтня) у значною мірою «відповідав за керівництво терористами».

«Ми його знищили», — коротко заявив журналістам представник ЦАХАЛ.

Також ліквідовано десятки бойовиків елітного підрозділу спецпризначення ХАМАС «Нухба». Бойовики «Нухби» «були однією з провідних сил, які керували проникненням до Ізраїлю» 7 жовтня. Вбито командира роти «Нухба» Алі Каді, який «очолив терористичну атаку на ізраїльські поселення у сектора Газа».

Раніше ми повідомляли про те, що українців не було серед заручників, захоплених ХАМАС в Ізраїлі.

Ексклюзивний матеріал «Як би не діяв ХАМАС, але прорахунок ізраїльського уряду очевидний», — Ігор Семіволос" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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