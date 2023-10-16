Нікого покарати не зможуть: адвокат про масову екстрадицію ухилянтів

В серпні у Верховній Раді заявили про можливість екстрадиції до України чоловіків, які під час мобілізації виїхали за кордон із фейковими довідками про «непридатність» до військової служби. В результаті низка країн Євросоюзу заявила, що не збирається видавати Україні ухилянтів.

«Деякі нардепи гучно спекулювали на темі примусового повернення до України всіх тих, хто незаконно перетнув кордон із початком вторгнення. Лякали і консульствами, і зверненням до поліції європейських держав, мовляв, неодмінно привеземо всіх назад. Але всі ці впевнені заяви — лише окремі фантазії балакучих людей, — пояснює адвокат Роман Сімутін. — Видача особи (екстрадиція) — це видача особи державі, компетентними органами якої вона розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Наш КПК закріпив наступні етапи екстрадиції:

офіційне звернення про

встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи;

перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі;

прийняття рішення за запитом;

фактична передача такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.

На міжнародному рівні діє, зокрема, Європейська конвенція про видачу правопорушників.

Вона ще більше деталізує всі нюанси цього процесу, обмежує та ускладнює його, розтягує в часі. Та, зрештою, дозволяє державам скористатися варіантом не видавати порушника.

Остаточне ж рішення ухвалює іноземний суд. А ще за незаконний перетин кордону (у нас це переважно адмінвідповідальність) має бути передбачено не менше ніж рік позбавлення волі. До того ж така жорстка норма повинна бути в обох країнах, що співпрацюють щодо екстрадиції".

Фінальний камінь спотикання, додає адвокат, — європейське законодавство, воно дозволяє видачу підозрюваних лише у державу, яка гарантує їхню безпеку.

«А ми — у стані війни з регулярними обстрілами всієї території, тому суд цілком може визначити, що цю вимогу неможливо забезпечити, а тому відмовить у видачі. Тому чого вже точно не може бути — то це масової та штампованої екстрадиції. Кожна справа — індивідуальна, з розглядом судом усіх обставин. А в нас ті чоловіки, які виїхали з окупованих територій через треті країни — не порушили закон. Щодо них відсутній склад правопорушення. Тому притягнути до відповідальності бодай теоретично можна лише тих, хто підкупив прикордонників, підробив паспорт і т. д. А ще в нас чинна стаття 58 Конституції України: „Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи“. Тож і заднім числом нікого покарати не зможуть».

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення адвоката, кого з чоловіків можуть повернути з Польщі в Україну.

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