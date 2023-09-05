Дуже непроста процедура: представник Зеленського розповів, чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України

Українці, які виїхали за кордон після 22 лютого 2022 року за підробленими документами ВЛК, мають нести персональну відповідальність перед законом.

Влада на цей час не ставить перед собою задачу щодо масової екстрадиції чоловіків з-за кордону.

Про це в етері «Радіо Свобода» заявив нардеп Федір Веніславський.

«З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції», — розповів Веніславський.

Але, за його словами, з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних — це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

«Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій», — зазначив нардеп.

Як відомо, мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізацію продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року. При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для виїзду тих військовозобов'язаних, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК. Втім, мова йшла саме про повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно.

Нагадаємо, раніше Веніславський розказав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати відстрочки від мобілізації тим чоловіка, які повторно здобувають вищу освіту після 30 років.

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