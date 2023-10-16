Тисяча контейнерів з військовою технікою та боєприпасами: Білий дім про постачання зброї в росію

Білий дім заявив, що Північна Корея постачає військове обладнання до росії на тлі її вторгнення в Україну.

«Частково через наші санкції та експортний контроль росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку, — заявив журналістам речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. — Зараз у нас є інформація, що Північна Корея доставила зброю в росію для використання в Україні. Наша інформація вказує на те, що за останні тижні Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами». Про це пише The Hill.

Білий дім також опублікував знімки, що демонструють переміщення цих контейнерів з КНДР до росії на суднах.

«Ми засуджуємо КНДР за надання росії цього військового обладнання», — заявив Кірбі, додавши, що Білий дім буде стежити за ситуацією і продовжувати викривати подібні угоди з продажу зброї.

Ця заява з'явилася після кількох тижнів занепокоєння з приводу спроб Північної Кореї домовитися з рф про постачання зброї. Минулого місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з президентом росії володимиром путіним. Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде москва надавати Пхеньяну обладнання.

«Це розширення військового партнерства між КНДР і росією, включно з передачею технологій з росії до КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження», — сказав він.

Білий дім застеріг Північну Корею від постачання зброї росії на тлі її війни проти України. Минулого місяця радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пхеньян «заплатить», якщо піде на потенційну угоду.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленко щодо передачі, зокрема, КНДР росії радянського озброєння.

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