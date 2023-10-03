Бюджет США без грошей для України: Байден закликав негайно ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Києву

Внутрішньополітична боротьба між демократами і республіканцями у США призвела до того, що Конгрес Сполучених Штатів в останній момент ухвалив проєкт тимчасового федерального бюджету всього на 45 днів, а не на весь новий фінансовий рік. Республіканці, які з кінця минулого року мають найбільше голосів у Сенаті (верхня палата Конгресу), дотиснули адміністрацію президента Джо Байдена, і Білий дім був змушений піти на поступки і прибрати з проєкту бюджету статтю про надання допомоги Україні. Нагадаємо, раніше за повідомленням Politico, палата представників Конгресу США ввечері 28 вересня проголосувала за виділення 300 млн доларів на підтримку України проти агресії росії.

Американська специфіка формування федерального бюджету полягає в тому, що фінансовий рік у США закінчується 30 вересня. Тому адміністрації президента (тобто уряду країни) для нормального функціонування всіх бюджетних відомств, організацій, служб необхідно подати до Конгресу проєкт нового бюджету і домогтися його затвердження до 1 жовтня. В іншому разі станеться шатдаун. Це означає, що уряд не зможе оплачувати свої рахунки, а головне — працю сотень тисяч бюджетників, включно з поліцією, армією, муніципальними лікарнями, школами.

Це найжахливіший сценарій для Білого дому. І каменем спотикання цього разу виявилася саме фінансова допомога Україні. Республіканці в Сенаті протягом уже кількох місяців висловлюють своє невдоволення сумами, які Білий дім виділяє Києву. Низка впливових політиків-республіканців вимагають, щоб українська влада звітувала за кожен отриманий долар.

Щоб уникнути шатдауну, Байден був змушений погодитися на компроміс. Закон про тимчасовий бюджет дозволив досягти цієї мети.

Президент підписав затверджений обома палатами Конгресу документ до настання опівночі 1 жовтня.

Після цього Байден закликав Палату представників і Сенат негайно затвердити додатковий бюджет допомоги Україні. Республіканці заявили, що сповнені рішучості продовжити економічну і військову допомогу Києву.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті (демократ) додав, що очікує ухвалення закону до кінця року.

У Вашингтоні всі розуміють, що тимчасовий бюджет — це лише короткий перепочинок. Загроза шатдауну зберігається. І це негативно позначається на репутації США як світового лідера.

Якщо через 45 днів, тобто до 15 листопада, закон про федеральний бюджет на весь 2024 фінансовий рік не буде ухвалено, трапиться четвертий за останнє десятиліття шатдаун. Ніхто не захоче ризикувати перед початком нової президентської кампанії. І тут уже починається гра нервів — у кого вони виявляться міцнішими.

Очевидно, що Білий дім постарається заспокоїти республіканців. А для цього адміністрація Байдена почне чинити тиск на Київ, вимагаючи негайного посилення боротьби з корупцією, проведення низки важливих реформ, які продовжують буксувати в Україні. І послатися на те, що йде війна, в української влади навряд чи вийде.

Безумовно, у республіканців є й інші вимоги до Байдена. Але вони, так чи інакше, все одно впираються в допомогу Україні.

Республіканська партія наполягає на тому, щоб Білий дім значно скоротив державні витрати і зупинив нелегальну міграцію. Скорочення або повне скасування допомоги Україні легко виписується в цю вимогу. Щодо боротьби з мігрантами, то і тут є зв'язок. Наприклад, Дональд Трамп, який продовжує зберігати лідерські позиції у внутрішньопартійних перегонах, заявляє, що в разі своєї перемоги в листопаді 2024 року кине на кордон із Мексикою всю американську армію. І пропонує Байдену зробити це вже зараз. А це означає, що США для захисту своїх південних кордонів знадобляться, як вказує Трамп, усі танки, БТР, гармати й літаки.

Раніше повідомлялося, що журналістка Тетяна Ніколаєнко попередила, що Україна не отримує тієї кількості озброєння від партнерів, на яку вона розраховувала: «Стріляти по Кримському мосту будемо з рогаток».

90

Читайте нас у Facebook та Instagram