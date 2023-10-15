Затятий прихильник Трампа та противник надання допомоги Україні: кого республіканці висунули на посаду спікера Палати представників Конгресу США

Республіканська партія визначилася з кандидатурою на пост спікера Палати представників Конгресу США, що нещодавно звільнився. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вперше в історії Сполучених Штатів чинний спікер нижньої палати Конгресу був зміщений зі своєї посади голосуванням конгресменів. Це був республіканець Кевін Маккарті, якого однопартійці звинуватили у зраді партійних інтересів.

Його наступником має намір стати 59-річний Джим Джордан, конгресмен від штату Огайо, лідер правого крила республіканців у Палаті представників. Він є затятим прихильником Дональда Трампа і виступає проти надання американської військової допомоги Україні.

Увечері 13 жовтня відбулося закрите внутрішньопартійне голосування, за результатом якого Джордан обійшов Остіна Скотта, конгресмена від штату Джорджія. Політик із Огайо отримав 124 голоси. Скотта підтримав лише 81 республіканець-конгресмен.

Наразі має відбутися спільне голосування всіх членів Палати представників. Для перемоги Джим Джордан має здобути просту більшість голосів.

Нагадаємо, у нижній палаті Конгресу США 435 місць. З листопада минулого року республіканці займають 221 одне з них. Очікується, що усі демократи проголосують проти Джордана. Отже, щоб зайняти місце спікера, йому потрібно заручитися підтримкою щонайменше 217 своїх однопартійців.

Демократів конгресмен Джордан розлютив тим, що підтримує ідею імпічмента президенту Джо Байдену. Наразі Джордан очолює юридичний комітет Палати представників та бере участь у розслідуванні ролі президента у сумнівному бізнесі його сина Хантера Байдена.

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