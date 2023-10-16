Пропрацював лише три місяці: «Шахтар» звільнив головного тренера

Донецький «Шахтар», який здобув на виїзді вольову перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів над бельгійським «Антверпеном», розірвав контракт із головним тренером Патріком ван Леувеном, — повідомляє офіційний сайт «помаранчево-чорних».

Голландський фахівець очолив команду в липні цього року після того, як привів луганську «Зорю» до бронзових медалей чемпіонату України та був визнаний найкращим тренером сезону-2022/2023. Під керівництвом 54-річного тренера «гірники» провели 12 матчів у всіх турнірах (7 перемог, 3 нічиї, 2 поразки), перебуваючи у групі лідерів цьогорічного чемпіонату, вийшовши до чвертьфіналу Кубка країни та виступаючи у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Нарізі виконуючим обов'язки головного тренера призначено директора з футболу «гірників» Даріо Срну. За інформацією телеграм-каналу «Динамо Київ Inside», одним із головних претендентів на заміщення вакантної посади головного тренера донецького клубу є нинішній наставник «Хайдука» зі Спліту Іван Леко, якого останнім часом «активно» лобіює якраз Срна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» після гри в Бельгії втік із команди та полетів до росії.

144

Читайте нас у Facebook та Instagram