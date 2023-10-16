росія будує нову залізничну лінію на південь України

Країна-окупантка значною мірою покладається на залізницю для постачання своїх військ в агресивній війні проти України, згідно з британською оцінкою.

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«росія майже напевно продовжує підтримувати і покращувати своє залізничне сполучення в Україні і будує нову залізничну лінію до Маріуполя, що скоротить час транспортування вантажів на Запорізький фронт», — повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Для цього росія використовує цивільних підрядників та обладнання. Це, на думку міністерства, може ускладнити вибір цілей для українців, а також зберегти російський потенціал в інших місцях.

«рф використовує свої залізничні мережі для транспортування боєприпасів, озброєння, пального і особового складу в Україну, — додали у Лондоні. — Залізнична мережа в окупованій Україні залишається в основному функціональною, але вразливою до спорадичних руйнувань від української артилерії, ракет і диверсій».

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За словами експертів, нова лінія знаходиться в межах досяжності українських ударних систем. Однак, щоб зруйнувати залізницю, потрібні цілеспрямовані та тривалі атаки з повітря та/або наземних сил.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Бена Ходжеса, що Україна нейтралізує переваги росії.

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