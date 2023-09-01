«Найважливішою метою України є підрив російської військової логістики»: експерт про атаки безпілотників

У ході війни все більшого значення набуває сучасна система озброєнь — безпілотники. Все частіше і частіше українським збройним силам вдається ефективно використовувати найрізноманітніші типи безпілотників — і це все частіше ставить кремль у скрутне становище. У ніч на 30 серпня росія зазнала найбільшої з початку війни атаки українських безпілотників. кремль повідомив про масштабні атаки на заході країни. Загалом постраждали щонайменше шість регіонів. Україна використовує віроломну військову тактику путіна, який на початку війни наказав використовувати безпілотники-камікадзе іранського виробництва для тероризування українського населення. Але Україна не використовує свої рої безпілотників для тероризування цивільного населення, навпаки, вона атакує росію сотнями точкових ударів, які вражають військову логістику прямо в серце.

Загалом, британський новинний канал BBC нарахував 190 атак безпілотників у росії на сьогоднішній день. Крім того, неодноразово відбуваються атаки за допомогою військових безпілотників на російські військові кораблі, військово-морські бази і Кримський міст у Чорному морі. Таким чином, Україна все більше перетворює оборонну війну на війну безпілотників, пише t-online.

На думку аналітиків, Україна переслідує три основні цілі, використовуючи безпілотники. І деякі з них мають велике стратегічне значення.

«Одна з цілей — надіслати сильний публічний сигнал світові та власним громадянам, що Україна не сидить склавши руки, а відповідає на російську агресію, — сказав Deutsche Welle ізраїльський військовий експерт Сергій Мігдал. — Атаками безпілотників Київ посилає сигнал російському та українському населенню, що путін не тримає ситуацію під контролем, як він завжди вдає. В Україні це має підняти бойовий дух, в росії — викликати сумніви в керівництві».

Безпілотники мають дві вирішальні переваги для України: вони набагато дешевші, ніж ракети, і вони універсальні. Їх можна використовувати як для розвідки, так і завантажувати вибухівкою. Через порівняно низьку вартість їх також можна випускати роями і атакувати об'єкти, які не варто атакувати ракетами чи крилатими ракетами, наприклад, невеликі склади пального. Україна не ризикує людськими життями під час цих атак, а лише жертвує порівняно дешевими безпілотниками.

Безіменні літальні апарати, безумовно, повільні й тому можуть бути легше перехоплені засобами протиповітряної оборони. Але зенітна ракета з російської системи С-300 або С-400, наприклад, набагато дорожча за безпілотник.

Однак, можливо, найважливішою метою України є підрив російської військової логістики, зазначають аналітики. З цією метою українські збройні сили використовують щонайменше дев'ять типів безпілотників, і деякі з них можуть проникати далеко вглиб російської території.

«Ці атаки на москву не мають на меті вбити мільйони людей», — сказав в інтерв'ю Deutsche Welle ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, це не є ні необхідним, ні розумним. Мета скоріше полягає в тому, щоб заблокувати повітряний простір і логістичні канали москви, паралізувати аеропорти і транспортну систему. На думку експерта, така тактика України працює.

Атаки безпілотників неприємні для росії і особливо для самого путіна. З одного боку, вони показують вразливість росії, оскільки оголюють прогалини в російській протиповітряній обороні. З іншого боку, росія поки що марно шукає відповідні засоби для реагування на атаки безпілотників. Українські безпілотники можуть досягти росії — це проблема для путіна.

Тому виглядає досить незграбно, що країна-терористка зараз ставить кораблі на якір перед Кримським мостом, щоб захистити його від українських військових безпілотників.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ЗСУ вдарили по російській базі у Західному Криму і вразили береговий ракетний комплекс та станції РЛС.

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