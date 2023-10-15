Де і коли дивитись онлайн Мальта — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, національна збірна України з футболу, яка здолала у Празі команду Північної Македонії (2:0), проведе у столиці Мальти Та-Калі на Національному стадіоні виїзний відбірний матч чемпіонату Європи проти місцевої збірної (арбітр — Мортен Крог із Данії).

У попередні роки суперники лише двічі перетиналися на футбольному полі. І якщо товариський поєдинок влітку 2017-го завершився сенсаційною перемогою острів'ян (1:0), то вже у нинішній відбірній кампанії «жовто-сині» взяли реванш у словацькій Трнаві (1:0).

Зазначимо, що якщо підопічні Сергія Реброва ведуть боротьбу за потрапляння до фінального турніру Євро-2024 (у нашої команди стільки ж очок, скільки в Італії, і на три менше, ніж в Англії), то Мальта у шести зіграних поєдинках не набрала жодного балу, при цьому забивши лише один м'яч (і пропустивши 15).

Відеоогляд матчу Україна — Мальта — 1:0

У майбутньому протистоянні букмекери бачать явним фаворитом «жовто-синіх». Наприклад, авторитетна контора Vbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 1,30, на нічию — 5,80, на успіх мальтійців — 12,00.

У прямій трансляції зустріч Мальта — Україна дивіться на території нашої країни (початок — о 21:45) на регіональних телеканалах «Суспільного», а також медіа-платформі MEGOGO.

Відбір Євро-2024. 8-й тур

17 жовтня (вівторок)

Мальта — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Цього ж дня у групі С буде зіграно матч Англія — Італія (початок — о 21:45).

Становище команд у групі: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 10 (5); 3. Україна — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (6).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися матч відбору Євро-2025 між збірними України U21 та Англії U21.

Фото uefa.com

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