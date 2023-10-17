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Російський ворог атакував Україну вночі дронами і ракетами: збито 7 повітряних цілей

8:18 17 жовтня 2023
Мисливці за дронами

В ніч на вівторок, 17 жовтня, російські війська знову завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатої ракети, а також ракет комплексу С-300 та ударних безпілотників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«З початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Усі сім цілей — ракета Х-59 та 6 ворожих shahed-136/131 було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку, уточнили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Коментуючи нічну повітряну атаку ворога, військовий експерт Владислав Селезньов звернув увагу, що єдина балістична ракета, яка летіла цього разу, знищується лише системами ППО типу Patriot, дрони ж летіли з різних напрямків. Таким чином, вважає він, росіяни шукають шляхи, якими можно більш безпечно дістатись визначених об'єктів, так само очевидно, що дронові атаки спрямовуються на об'єкти військової інфраструктури.

Селезньов прогнозує, що найближчим часом ракетних атак може побільшати.

«Думаю, таких атак та ракетних ударів далі буде більше, тому що у ворога є ресурс. Я думав, що ракетна атака буде цієї ночі, тому що в акваторії Чорного моря перебували три ракетоносії з сумарним залпом 20 ракет. Але бачимо, що ворог використовував інші типи ракет. На мою думку, це була розвідка боєм, вони намагаютьсся з'ясувати рівень бойових можливостей наших систем ППО», — розповів експерт ТСН.

Нагадаємо, що вдень 16 жовтня росіяни скинули авіабомби на Херсон, повністю знеструмивши місто.

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