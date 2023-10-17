Шукали більше року: щемлива історія про батька 3 дітей, життя якого забрала війна

На Рівненщині провели в останню путь загиблого військовослужбовця — Петра Сульжика. Він загинув 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям внаслідок вибухової травми. Про це повідомляє Соснівська селищна рада. Захиснику назавжди 48 років.

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Петро закінчив Березнівський лісний технікум, здобувши професію за спеціальністю «Лісове господарство». У 1999 році одружився, він батько 3 дітей. Старший солдат парашутно-десантної роти у травні 2022 року був призваний по мобілізації до ЗСУ. Проходив військову службу на сході України.

Відомо, що вже за місяць сім’я Петра отримала страшне сповіщення про факт зникнення безвісти. У вересні 2022 року тіло героя було знайдено та 27 жовтня 2022 року поховано як невідомого солдата Збройних Сил України. Пошук… ДНК-експертизи…І ось у травні 2023 року поховане тіло невідомого солдата ЗСУ в місті Дніпро ідентифікували як Сульжика Петра.

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Пройшовши довгий шлях, 7 жовтня бійця нарешті повернули додому. Люди на знак подяки Петру за подвиг ставали на коліна та встеляли останню земну дорогу квітами.

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До спільної молитви за спочилого воїна-Петра разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами стали односельці.



Після завершення панахиди у храмі, кортеж з тілом захисника вирушив до кладовища. Державний прапор вручили дружині бійця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після повернення з полону на передовій загинув воїн «Азову».

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