«Я не знаю, як буду жити без тебе»: після повернення з полону на передовій загинув воїн «Азову»

Під час бойового завдання поліг ветеран АТО, військовий полку «Азов» Ігор Дубик. Він пробув у ворожому полоні близько 8 місяців після евакуації з «Азовсталі» у Маріуполі у травні 2022 року. Однак, закінчивши реабілітацію, відпочивати відмовився. Він знову повернувся на передову. Про втрату воїна у соцмережі повідомила його дружина Оксана.

«Війна забрала у мене кохання всього мого життя. При виконанні бойового завдання загинув мій чоловік Ігор Дубик. Я не знаю, як буду жити без тебе. Таке відчуття, що згасло сонце. Ти назавжди залишишся в моєму серці, найкращий у світі чоловік, мужній, сміливий, Захисник України! Спочивай з миром», — написала дружина героя.

Користувачі під публікацією залишили сотні слів співчуття та назвали загиблого прикладом мужності та жертовності.

«Наш брат, („Дуба“) — Ігор Дубик — доброволець, націоналіст, воїн, чоловік, батько. Я з ним познайомився у березні 2014 року. Це була неймовірна людина, він завжди був попереду всіх, а люди йшли за Ним, один з засновників ГФ „Маріупольська Дружина“, Голова ГО „Патріот“, спортсмен. Восени 2014 року Ігор брав участь у звільнені Маріуполя. 24 лютого 2022 року пішов захищати рідне місто у Маріупольське ТРО, героїчна оборона „Азовсталі“, полон, повернення до захисту України… Ми до останнього молилися та сподівалися, але в нашому світі не завжди добро тріумфує над злом», — написав товариш бійця Едуард Кашпор.

Оксана у шлюбі з Ігорем прожили понад 37 років. У пари — двоє дорослих дітей і п'ятеро онуків — саме для них чоловік і здобував мир в Україні.

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