Без «самби білого метелика» не обійшлося: Валерій Меладзе вдруге видав старшу доньку заміж
Відомий російський співак Валерій Меладзе, який після рішучого виступу проти розпочатої диктатором путіним війни проти України був змушений припинити концерти на великих концертних майданчиках, минулої суботи зміг «перевести подих» і поринути у радісні емоції, адже його старша донька Інга вдруге виходила заміж.
Обранцем дівчини став фотограф Микита Бережной, пишуть ЗМІ.
Відомо, що (але навіть їх, судячи з відео, було чимало). Зірковий батько, звичайно, теж був присутній на святі та заспівав свої головні хіти, включаючи «Самбу білого метелика» та «Дівчата з вищого суспільства». А ось нинішньої дружини Валерія Шотаєвича, Альбіни Джанабаєвої, та їхнього сина на весільних відео немає. Костянтин Меладзе також, найімовірніше, пропустив весілля племінниці.
Але повернемося до винуватців урочистостей. Про особисте життя 32-річної Інги Меладзе майже нічого не відомо, крім того, що це її другий шлюб. Вперше вона одружилася в 2017 році з марокканським журналістом Норі Вергізе, з яким разом навчалася в Оксфордському університеті. Цей шлюб тривав лише два роки: у 2019-му подружжя розлучилося.
До речі, це вже друге весілля у родині Меладзе останнім часом. Минулої осені заміж вийшла 23-річна дочка співака Софіко.
Втім, не обійшлося цього року у сімействі і без розлучень: розпалася пара Костянтина Меладзи і Віри Брежнєвої.396