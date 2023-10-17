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Без «самби білого метелика» не обійшлося: Валерій Меладзе вдруге видав старшу доньку заміж

12:46 17 жовтня 2023
Меладзе з донькою

Відомий російський співак Валерій Меладзе, який після рішучого виступу проти розпочатої диктатором путіним війни проти України був змушений припинити концерти на великих концертних майданчиках, минулої суботи зміг «перевести подих» і поринути у радісні емоції, адже його старша донька Інга вдруге виходила заміж.

Обранцем дівчини став фотограф Микита Бережной, пишуть ЗМІ.

Ірина та Валерій Меладзе з новоспеченим подружжям Інгою та Микитою Бережним

Відомо, що (але навіть їх, судячи з відео, було чимало). Зірковий батько, звичайно, теж був присутній на святі та заспівав свої головні хіти, включаючи «Самбу білого метелика» та «Дівчата з вищого суспільства». А ось нинішньої дружини Валерія Шотаєвича, Альбіни Джанабаєвої, та їхнього сина на весільних відео немає. Костянтин Меладзе також, найімовірніше, пропустив весілля племінниці.

Ірина та Валерій Меладзе, дочки 32-річна Інга, 24-річна Софія та 20-річна Аріна

Але повернемося до винуватців урочистостей. Про особисте життя 32-річної Інги Меладзе майже нічого не відомо, крім того, що це її другий шлюб. Вперше вона одружилася в 2017 році з марокканським журналістом Норі Вергізе, з яким разом навчалася в Оксфордському університеті. Цей шлюб тривав лише два роки: у 2019-му подружжя розлучилося.

До речі, це вже друге весілля у родині Меладзе останнім часом. Минулої осені заміж вийшла 23-річна дочка співака Софіко.

Втім, не обійшлося цього року у сімействі і без розлучень: розпалася пара Костянтина Меладзи і Віри Брежнєвої.

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