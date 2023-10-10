Лікарі заборонили Олі Поляковій виходити на сцену, але вона порушила заборону: що сталося (фото)

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський розповів про проблеми зі здоров'ям у виконавиці. У своєму Facebook він повідомив, що перед прем'єрою музичного моноспектаклю «Моє коріння» у Львові, артистці раптово стале зле. Знаменитість госпіталізували до лікарні. Медики заборонили Поляковій щонайменше тиждень працювати.

Однак вже на ранок після госпіталізації співачка вирушила до Києва. 9 жовтня у неї відбулася прем'єра моноспектаклю в Києві в «Палаці Україна». Про нічну госпіталізацію у Львові нагадували лише величезні синці, які залишилися на руках Олі Полякової після крапельниці.

«Поважаю глибоко цю неймовірну артистку і професіоналку. Пишаюсь, захоплююся тобою, Олю. Лікарі зі Львова, де вночі Оля відчула біль, заборонили працювати якнайменше тиждень. Але зранку після госпіталізації вона виїхала до Києва і 9 жовтня відбулася прем'єра моновистави «Моє коріння», — розповів продюсер Ясинський.

Фоловери у коментарях бажають швидкого одужання артистці.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачка Оля Полякова здивувала прихильників новою роботою. Вона представила кліп на пісню авторки та композиторки Ольги Бажани «У твоїх обіймах».

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