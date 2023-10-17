Конституційний суд Грузії дозволив розпочати процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

Конституційний суд Грузії задовольнив запит керівної партії «Грузинська мрія», який дозволяє розпочати процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі, яка раніше звинуватила депутатів, які підтримали закон про «іноагентів», у порушенні конституції. Рішення підтримали шість із дев'яти членів суду.

Суд визнав, що Зурабішвілі порушила 52-гу статтю Конституції Грузії через те, що здійснювала закордонні поїздки та зустрічалася з офіційними особами інших країн без згоди уряду Грузії.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», «Грузинська мрія» ініціювала імпічмент Зурабішвілі на початку вересня. Наприкінці серпня уряд повідомив, що не погодив 10 зарубіжних поїздок президентки, зокрема її візит до Києва. Зурабішвілі не відреагувала і наступного дня вирушила з робочим візитом до Німеччини.

Тепер парламент Грузії має обговорити ситуацію і проголосувати. У парламенті республіки 150 місць. «Грузинська мрія» займає 84 з них. Щоб усунути Зурабішвілі від влади потрібно 100 голосів. Як зазначають грузинські ЗМІ, правляча партія навряд чи зможе набрати їх для оголошення імпічменту.

Саломе Зурабішвілі обіймає посаду президента Грузії з 16 грудня 2018 року. Вона неодноразово критикувала рішення уряду, пов'язані насамперед із зовнішньою політикою. Зурабішвілі вважає, що «Грузинська мрія» проводить проросійську політику. Згідно з конституцією Грузія є парламентською республікою, тому повноваження президента в країні істотно обмежені.

Раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти відновлення транспортного сполучення з росією.

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