Наша «Брітні Спірз»: в мережі пояснили, чому Потап став співати про «Першу леді на ракеті»

Здається, популярний до війни репер Потап, про якого говорили, що він розлучився з Настею Каменських, вкрай тяжко переживає втрату поваги шанувальників після «відсидки» на початку війни в Іспанії та провалу кліпу про «волонтерів».

Певно, цим була визвана і поява кількох кліпів у TikTok, в яких він читає реп, намагаючись немовби спричинити цим скандал.

Так, в одному з кліпів він згадав Дорофєєву та Дантеса, та їхній «обмін» партнерами.

А потім знявся одягненим під душем, вдаючи з себе «українську Брітні Спірс». При цьому співак звертався до свого «жабенятка» з пропозицію завести «маленьке янголятко».

Але найбільш обурливою для українців стала згадка президента Зеленського та першої леді.

«Пограємось у Зеленського та першу леді, ти залітай в моє вікно вся гола на ракеті. Люблю тебе давно, все як у перший раз, класного дня тобі, Насть», — зачитав Потап.

Звичайно, коментарі були досить недвозначні.

А «метаморфози» у творчості співака пояснила ведуча одного з популярних YouTube-каналів Олена Курбанова.

За її словами, просто Потап зашкварився зі своїми піснями про волонтерів. А тепер сподівається через крінж завоювати собі молоду аудиторію. Ведуча вважає, що в такому разі реперу просто треба піти на пенсію, але Потапу все ще «хочеться бути на хвилі слави, як Брітні Спірс».

Нагадаємо, співачка Настя Каменських недавно заявила, що багато випивала після початку повномасштабної війни. Потім їй довелося пити антидепресанти. Але Насті вдалося впоратись зі своїм станом й почати новую сторінку творчості.

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