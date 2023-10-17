Переможниця «Євробачення» після довгої перерви повертається на сцену

Минуло 13 років відтоді, як співачка Лена Маєр-Ландрут з Німеччини перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» в Осло з піснею Satellite. Тепер артистка, яка через коронавірус втратила половину волосся, святкує своє повернення на сцену. Після п'ятирічної перерви вона знову вирушить в турне, всі концерти відбудуться в Німеччині.

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Лена Маєр-Ландрут зробила оголошення для своїх шанувальників в інстаграмі.



«Це офіційно. Тур 2024 року наближається, і я так схвильована», — розповіла 32-річна співачка у своєму дописі, в якому вона також поділилася датами концертів.

Згідно з дописом, її тур Lena Live 2024 розпочнеться 1 червня в Лейпцигу, далі будуть Берлін (2 червня), Гамбург (3 червня), Білефельд (5 червня) і Кельн (6 червня). Фінал відбудеться у Дрездені 7 червня. Попередній продаж квитків розпочнеться 2 листопада 2023 року, повідомляє Eventim.

Майже п'ятирічна перерва у гастролях співачки незабаром закінчиться. Only Love Tour став її останньою великою концертною серією у 2019 році, і відтоді Лена не випускала нового альбому. Натомість вона дедалі частіше з'являється на телебаченні, зокрема в ролі судді на шоу «Голос країни».

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У червні 2023 року Лена нарешті випустила свій новий сингл What I Want — передвісник її нового альбому, який має вийти на початку 2024 року. Останнім часом їй також довелося зіткнутися з кількома перешкодами. На початку серпня вона оголосила, що отримала подвійний перелом крижів внаслідок нещасного випадку під час верхової їзди. У вересні вона пояснила в подкасті SWR3 «1+1 — Freundschaft auf Zeit», що вона важко боролася з травмою.

Нагадаємо, цього року конкурс «Євробачення» через війну відбувся у Ліверпулі (Великобританія), а не в Україні. Переможницею стала співачка Лорін зі Швеції.

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