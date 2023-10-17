Військовим зменшили кількість «паперової» роботи: списання втраченого в бою майна проводитимуть за спрощеною процедурою

Українським військовим на передовій спростили бюрократичну процедуру щодо списання втраченого у бою військового майна. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.

«Міністерство оборони ухвалило наказ, який дозволив списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Без зайвої бюрократії це займатиме два тижні замість шести місяців», — розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

За даними Умєрова, проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва тепер не потрібно.

«Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири окремих рот, батальйонів чи бригад», — зазначив міністр.

Керівник Міноборони також навів наступний приклад: раніше на списання дрона потрібно було зібрати до 40 документів і на це йшло від одного місяця до пів року. То тепер ухвалені зміни скоротять процедуру до 2−3 тижнів.

Як зазначають в Міноборони України, відповідно до наказу, командири можуть списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади.

Крім того, списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн можна без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони.

Також не потрібно розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки.

Без проведення розслідування можна списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей.

Раніше для розслідування по списанню БПЛА необхідно було зібрати 16−18 документів. Відтепер — для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Зазначимо, зміни стали можливими завдяки закону про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що учасники бойових дій можуть отримати грошову компенсацію для придбання житла.

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