Військові будуть отримувати виплати за купівлю житла за новими правилами: рішення Кабміну

Учасники бойових дій можуть отримати грошову компенсацію для придбання житла.

На останньому засіданні Кабміну було прийняте рішення щодо вдосконалення порядку виплати цієї компенсації, повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Зокрема, Кабмін надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України, та родинами загиблих (померлих) захисників.

Нововведеннями також передбачено створення механізму реалізації права на отримання грошової компенсації громадянами, яким подібні виплати були призначені у 2018−2022 роках, і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення росії вимушено перемістилися з окупованої території або з тієї, де ведуться бойові дії.

У 2023 році профільне міністерство планує розподілити субвенції з держбюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі — у квітні та червні.

Чиновники розраховують, що подібні нововведення матимуть позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, яка зацікавлена в правильній адаптації та забезпеченні житлом захисників.

Нагадаємо, адвокат розповів, куди звертатись військовим, які не отримують обіцяні державою виплати.

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