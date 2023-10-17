«Під час бою не один раз рятував життя своїх побратимів»: на Донецькому напрямку загинув захисник з Миколаївщини

Привільненська громада зі сльозами в очах та тугою в серці провела в останню дорогу полеглого на війні героя — Ігоря Остапенка. Його життя обірвалося на Донецькому напрямку, повідомляє Баштанська районна державна адміністрація. Герою назавжди 46 років.

РЕКЛАМА

«Ігор завжди був активним у шкільних справах, небайдужим до несправедливості. Після строкової військової служби довгий час працював в Управлінні патрульно-постової міліції Миколаєва. З 2014 року чоловік служив у ЗСУ за контрактом. Брав участь в АТО/ООС на сході країни. Неодноразово був відзначений командуванням за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань».

Після повномасштабного російського вторгнення Ігор Остапенко з 21 січня 2023 року пішов на захист України та до останнього дня свого життя боронив Батьківщину.

«Служив стрільцем — помічником гранатометника механізованого батальйону. Старший солдат Ігор Остапенко завжди виконував надскладні завдання сміливо та рішуче. Був мужнім, безстрашним, але поміркованим воїном, надійним, щирим товаришем. Під час бою не один раз рятував життя своїх побратимів…»

РЕКЛАМА

За словами посадовців, 20 вересня 2023 року у рідних обірвався зв'язок з Ігорем Остапенком. Через деякий час вони дізналися, що він загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

«Порядний, добросовісний — таким був Ігор Остапенко. Людина, на яку можна покластися, яка не підведе. Справжній воїн, син, брат, друг, побратим, хороша людина! Він поліг за нашу Україну. За кожного з нас! Він назавжди залишиться у пам'яті кожного, хто хоч раз з ним спілкувався. Вічна та світла пам'ять нашому Ігорю», — розповіли друзі Ігоря Остапенка.

У загиблого залишилися мама, сестра, донька. Поховали захисника на сільському кладовищі зі всіма військовими почестями.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як батьки загиблого десантника облаштували символічну могилу, бо не можуть забрати його тіло з окупації.

38

Читайте нас у Facebook та Instagram