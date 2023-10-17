«Пишаюся тим, яка вона сильна»: Періс Хілтон підтримала Брітні Спірс на тлі виходу відвертих спогадів співачки

Відома співачка Брітні Спірс, яка нещодавно налякала шанувальників танцем з ножами, любить шокувати публіку і своїми літературними талантами. Так, нещодавно Брітні заявила у соцмережах, що пише другий том своїх мемуарів «Жінка в мені» на тлі розлучення з чоловіком Семом Асгарі. Перший том виходить 24 жовтня.

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І ця заява вразила ще одну світську левицю — Періс Хілтон.

«Я знаю, як важко може бути писати мемуари, тому що потрібно по-справжньому поринути в це і подумати про стільки моментів свого життя … Я впевнена, що багатьом навіть думати про це не хочеться», — сказала Періс в інтерв'ю виданню People.

«Але це справді такий зцілюючий досвід, і написання книги багато в чому змінило моє життя. Тому я дуже сподіваюся, що вона відчуває те саме. Я просто пишаюся тим, яка вона сильна жінка», — додала Періс.

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Видання нагадує, що Періс та Брітні дружили ще в юності й часто разом потрапляли у скандальні історії: деякі з них Періс описала у власних мемуарах, де також розповіла про домагання та зґвалтування у підлітковому віці.

Пізніше Періс була серед гостей на весіллі Брітні Спірс із Семом Асгарі, про розлучення з яким співачка оголосила цього літа. Чи підтримують вони стосунки зараз, невідомо, проте минулого року, коли шанувальники Брітні Спірс вважали, що вона померла, Періс звинуватили в тому, що вона «прифотошопила» Спірс на спільне фото з вечірки.

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У своїх мемуарах Брітні Спірс розповість про життя під опікою батька, якого вона звинуватила у порушенні своїх прав, періоді відновлення та старих стосунках — наприклад, з Джастіном Тімберлейком та Коліном Фарреллом.

Як розповідали «ФАКТИ», Брітні Спірс продовжує публікувати танцювальні відео та відверті кадри, зокрема катання на коні топлес.

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