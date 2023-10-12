Меган Маркл розповіла, що її лякає найбільше

Герцог і герцогиня Сассекські, які нещодавно побували в гостях у Кевіна Костнера, взяли участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я. Батьківський саміт було організовано Archewell Foundation — фондом, створеним принцом Гаррі та Меган Маркл. Це був перший візит Сассексів до Нью-Йорка після скандальної погоні, коли, за словами подружжя, їх наполегливо переслідували папараці, що мало не закінчилося трагедією.

Меган обрала для саміту стильний білий блейзер бренду Altuzarra із відкритими плечима за 987 доларів. Цей елегантний предмет гардероба ідеально підходив, щоб продемонструвати нове кольє герцогині за 4100 доларів.

Меган була в елегантному білому костюмі та дорогому кольє зі смарагдом.

Прикраса є витвором ювелірної фірми Logan Hollowell із Лос-Анджелеса. Меган останнім часом є її великою шанувальницею. Кольє із золота з колумбійським смарагдом було натяком на сина Сассексів Арчі, оскільки смарагд — це його камінь.

Дружина принца Гаррі любить значущі аксесуари, а смарагд, як то кажуть, дарує зцілення та дружбу.

Дискусія на заході велася на дуже серйозну, навіть трагічну тему. Батьки, які втратили своїх дітей через їхнє надмірне захоплення соціальними мережами, ділилися своїми сумними історіями.

Меган зізналася, що деякі з цих оповідань довели її до сліз.

«Рік тому, коли ми зустрілися із деякими сім'ями, було неможливо не плакати. Я впевнена, що багато хто з вас сьогодні зі мною погодиться. Ви можете чути ці історії знову, знову і знову, і вони, як і раніше, матимуть такий самий емоційний вплив», — сказала герцогиня.

Після цього Меган зізналася, що соціальні мережі є її основним страхом. Вона боїться не за себе, а за своїх дітей. Вони ростуть в епоху, коли соцмережі грають дуже велику роль у житті кожної людини.

«Та наші діти ще дуже маленькі — два з половиною та чотири з половиною роки… Але ж соціальні мережі не зникнуть», — наголосила вона.

Дискусія на заході велася на дуже серйозну тему: негативний вплив соцмереж на дітей

Далі Меган сказала, що, мабуть, соцмережі замислювалися як позитивний елемент життя сучасного суспільства, але щось пішло не так. І тепер вона як мати двох дітей боїться за їхню безпеку.

«Бути мамою — це найважливіша річ у моєму житті… не рахуючи, звичайно, того, щоб бути дружиною цієї людини», — сказала Меган Маркл, з посмішкою повернувшись до принца Гаррі.

«Я відчуваю страх ще й від того, як усе продовжує змінюватись. На жаль, соцмережі змінюються на гірше. І ця проблема незабаром стане проблемою нашої родини. Як кажуть, дні батьків довгі, а роки короткі», — сказала герцогиня Сассекська.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь в «Іграх нескорених», де, як підрахували журналісти, герцогиня Сассекська змінила вбрання на 330 тисяч доларів.

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