Португалія познущалася над Боснією і Герцеговиною та перерваний через теракт матч у Брюсселі: відеоогляди ігор відбору Євро-2024

У понеділок, 16 жовтня, відбулися чергові сім матчів відбору Євро-2024, за підсумками яких до Франції, Португалії, Бельгії, Іспанії та Шотландії, які вже завоювали путівки до фінального турніру континентальної першості, також приєдналася Австрія.

Група В

Греція — Нідерланди — 0:1 (ван Дейк, 90+1, з пенальті). На 28-й хвилині Вегхорст (Нідерланди) не реалізував пенальті.

Гібралтар — Ірландія — 0:4 (Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Дохерті, 60, Робінсон, 80).

Становище команд: 1. Франція — 18 очок (6 матчів); 2. Нідерланди — 12 (6); 3. Греція — 12 (7); 4. Ірландія — 6 (7); 5. Гібралтар — 0 (6).

Група F

Бельгія — Швеція — 1:1 (Лукаку. 31, з пенальті — Декереш, 15).

Незадовго до початку матчу в центрі Брюсселя, неподалік стадіону, стався теракт. Невідомий влаштував хаотичну стрілянину в центрі міста, кричачи «Аллаху Акбар», при цьому його жертвами стали двоє громадян Швеції, які приїхали підтримати свою збірну.

У підсумку команди відіграли перший тайм, в якому обмінялися забитими м'ячами, а на другий уже не вийшли, оскільки у Брюсселі було оголошено високий рівень терористичної небезпеки. Про час, коли матч буде дограно, стане відомо пізніше.

Азербайджан — Австрія — 0:1 (Забітцер, 48, з пенальті). На 90+4-й хвилині вилучений Бургшталлер (Австрія).

Становище команд: 1. Бельгія — 16 очок (6 матчів); 2. Австрія — 16 (7); 3. Швеція — 6 (5); 4. Азербайджан — 4 (6); 5. Естонія — 1 (6).

Група J

Боснія і Герцеговина — Португалія — 0:5 (Роналду, 5, з пенальті, 22, Бруну Фернандеш, 25, Канселу, 32, Жоау Феліш, 41).

Люксембург — Словаччина — 0:1 (Дюріш, 77).

Ісландія — Ліхтенштейн — 4:0 (Сігурдссон, 22, з пенальті, 49, Фіннбогасон, 44, Харальдссон, 63). На 45+3 хвилині Візер (Ліхтенштейн) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Португалія — 24 очки; 2. Словаччина — 16; 3. Люксембург — 11; 4. Ісландія — 10; 5. Боснія і Герцеговина — 9; 6. Ліхтенштейн — 0.

У вівторок, 17 жовтня, у рамках відбору Євро-2024 буде зіграно наступні матчі: група С — Мальта — Україна, Англія — Італія; група G — Сербія — Чорногорія, Литва — Угорщина; група Н — Фінляндія — Казахстан, Північна Ірландія — Словенія, Сан-Марино — Данія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна на 90+4-й хвилині «поховала» чинного чемпіона Європи Англію.

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