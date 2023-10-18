У ЗСУ успіхи в районі Роботиного, росіяни, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку, — Генштаб

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, що на Донеччині, втім кількість атак рашистів зменшилася — за добу, що минула, Сили оборони України відбили п`ять таких спроб.

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За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом зазначеного періоду було зафіксовано 69 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Станом на ранок середи, 18 жовтня, втрати особового складу ворожої армії перевищили 290 тисяч військових — за добу було ліквідовано 620 окупантів.

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Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні Україна підтвердила застосування ракет ATACMS, якими були завдані точні удари по двом летовищам, які використовують окупанти.

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Фото Генштабу ЗСУ

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