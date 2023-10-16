Авдіївка на Донеччині, яку останніми днями масовано й великими силами атакували окупанти, залишається під контролем Сил оборони України.

Як повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, кількість атак на місто знизилося у рази.

«За дві доби ми бачимо, що суттєво знизилася і кількість обстрілів по території громади. Генеральний штаб підтверджує у своїх зведеннях, що і кількість штурмових дій знизилася у рази. Усе — здулися, реально здулися… Якщо кілька днів тому штурмових дій було кілька десятків, то зараз — 15. Але це не 50−60, як було 10−11 жовтня», — сказав він.

За словами Барабаша, знизилася й кількість авіаракетних ударів по Авдіївській громаді. Якщо максимальна кількість авіанальотів складала більше тридцяти, то за добу, що минуло, було лише шість. Втім, йдеться про території громад, а на позиціях, як і раніше, гаряче — бої тривають і вдень, і вночі.

Голова МВА зазначив, що під час спроб наступу на Авдіївку загинуло багато особового складу російської армії, а лінія оборони стоїть на своєму місці.

«Важко на фронті, реально важко. Плюс погодні умови — уже зима ближче. Холодно. Але найголовніше, що хлопці й дівчата витримали, вистояли. А з того боку вже підносять інформацію, що вони в обороні», — сказав Барабаш.

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи стан справ на фронті, зазначали, що в районі Авдіївки російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення міста, але поки не досягли подальших успіхів на тлі можливого зниження темпів своїх операцій.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних Військ ЗСУ у соцмережах

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