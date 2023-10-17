Україна вперше застосувала ракети ATACMS для удару по окупантах: що відомо

ЗСУ у вівторок, 17 жовтня, вдарили балістичними ракетами ATACMS дального радіусу дії по російських військах.

Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні, пише The Wall Street Journal.

За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.

Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

«Україна давно просить ATACMS, ракету класу „земля-земля“, яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні», — йдеться в матеріалі.

Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Раніше повідомлялося про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську цієї ночі.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого. Втім, чи були задіяні при цьому ATACMS, не повідомлялося.

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