Керівники ізраїльських спецслужб взяли на себе відповідальність за те, що прогавили атаку ХАМАС

Керівник військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва взяв на себе відповідальність за те, що масштабному нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня не запобігли.

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«Військова розвідка під моїм командуванням не змогла попередити про терористичний напад ХАМАС. Ми провалили нашу найважливішу місію, і я як керівник, несу повну відповідальність за провал», — сказав Халіва.

Він додав, що пізніше буде проведено розслідування, буде зроблено відповідні висновки. «Але зараз завдання тільки одне — дати відсіч і перемогти!» — підкреслив Халіва.

Днем раніше глава Служби загальної безпеки Ізраїлю ШАБАК (вона ж «Шин-бет») Ронен Бар узяв на себе особисту відповідальність за те, що не запобіг нападу бойовиків ХАМАС. Він також пообіцяв, що після війни буде проведено розслідування.

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Схожу публічну заяву зробив і начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Халеві. Він визнав, що військові не впоралися зі своїми обов'язками і не захистили цивільне населення Ізраїлю під час нападу бойовиків ХАМАС.

Раніше повідомлялося про різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю з Ліваном.

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