Всі світові лідери у зв'язку з тим, що війна розповзається по всьому світу, розвинули шалену активність і з небувалою інтенсивністю ведуть один з одним переговори. Як завжди в перших рядах миротворців — путін. У телефонній розмові з Нетаньяху він повідомив про свої переговори з керівниками Ірану, Єгипту, Сирії та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Але не це головне, пише колишній віцепрем'єр росії економіст Альфред Кох.

РЕКЛАМА

«Мене вразило те, що повідомляє ТАСС: «Президент рф висловив співчуття рідним і близьким загиблих ізраїльтян і неприйняття будь-яких дій, жертвами яких стають мирні люди». Розумієте? Цей гуманіст висловив неприйняття будь-яких дій, жертвами яких стають мирні люди… Ссы в глаза — божья роса.

Це навіть не лицемірство. Я взагалі не знаю слова, яке підходить для опису цього фарисейства. Тобто Газу бомбити неможна, а Маріуполь — можна? Взяти і скинути бомбу на драмтеатр із мирними жителями, які в ньому ховалися. І угробити одним махом, за різними оцінками, від трьохсот до шестисот осіб. А ми не бомбили. Ні. Це наклеп, наклеп. Нахабна брехня. Ми білі й пухнасті. І ми — гуманісти. Бачите: переживаємо за те, щоб ізраїльтяни не вбивали мирних палестинців. Ось такі ми люди. росія — світова душа. Ще там щось про сльозу дитини було… Ой, я зараз заплачу від розчулення.

Ганді… Дайте мені Ганді. Нема Ганді… І поговорити нема з ким. А Буча? Теж наклеп? Звичайно! Нахабна компанія очорнення російської армії. Я розібрався. Рафік невинний. Це все самі українці підлаштували. Назбирали трупів і підкинули на вулиці. Уже після нашого відходу. І давай фотографувати!

РЕКЛАМА

Ми стріляємо тільки по українських військовослужбовцях і бомбимо тільки військові об'єкти. Запам'ятайте це раз і назавжди, і більше зі своїми безглуздими запитаннями до мене не приставайте.

Хіба ви не бачите: ви відволікаєте мене від важливих справ. Наприклад, зараз я зайнятий тим, що повідомляю ізраїльському прем'єру свою принципову позицію: мирні жителі за будь-яких обставин не повинні страждати. І скажіть після цього, що я не гуманіст?

РЕКЛАМА

Правильно, діти. путін — це ідеал гуманіста. Абсолютний максимум гуманності. Еталон. Гуманістичнішим за путіна бути вже неможливо… Люди, які вчать нас гуманізму, паралельно ще трошки вбивці та особи, які перебувають у розшуку, підозрювані у викраденні дітей… Це якщо не згадувати, що ще й злодії…".

Але є й хороші новини, додає Кох. Міністр фінансів США Джанет Єллен, на запитання про те, чи в змозі Америка фінансувати як підтримку Ізраїлю, так і України, сказала, що «відповідь — абсолютно!»

РЕКЛАМА

«Як вам знайдена мною перлина? Я просіював як через сито весь інформаційний шлак дня, поки не знайшов те, що дало мені привід для оптимізму. Ну хіба не краса ця позиція Джанет Єллен? Просто і ясно: з грошима на підтримку Ізраїлю та України проблем немає.

Залишилося тільки додати політичну волю. Мені чомусь здається, що після хамасівської вилазки політична воля в Білому Домі має з'явитися. Я не знаю, як ці речі пов'язані між собою, але я відчуваю, що пов'язані. Якісь таємні печатки зірвано і потрібні рішення буде ухвалено. І це безпосередньо торкнеться України".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

430

Читайте нас у Facebook та Instagram