Дитину дряпали та били: після скандалу поліція почала розслідувати інцидент у дитячому садку Києва (відео)

У Києві, де раніше правоохоронці викрили чотирьох «вихователів» приватного дитсадка, які катували та знущалися з дітей, поліція розпочала кримінальне провадженя за ще одним інцидентом — за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині.

РЕКЛАМА

«До Голосіївського управління поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній доньці. Батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи. Для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною були також залучені співробітники ювенальної поліції», — повідомляють в поліції Києва.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення.

Журналісти «РБК-Україна» поспілкувалися з рідними дитини та з`ясували, що інцидент стався 11 жовтня в державному дитячому садку № 513, до якого ходить дівчинка. Її мама стверджує, що ранком відвела доньку до садика без пошкоджень, а вже за кілька годин їй зателефонувала вихвателька і сказала, що випадково подряпала дитину нігтом. А перед тим, як віддавати дівчинку баткові, вихователі одягли на неї ще одну кофтинку із закритою шиєю.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вже вдома дитина почала розповідати, як вихователька била її, закривала рота руками та наказувала не кричати. На шиї доньки батьки побачили не подряпини, а гематоми.

Фото "РБК-Україна"

РЕКЛАМА

В лікарні, куди звернулися батьки, поставили діагноз «садна та подряпина шийного відділення», визначивши стан важкості як «середній». Була викликана поліція, а також лікарка, яка визначила гематому шийного відділення. Дівчинку направили до невролога та психолога, де діагностували гострий невроз після стресу та виписали ліки.

«Дитина відмовляється одягатися, виходити на вулицю, боїться, коли прийде вечір, тому що запитує, чи ми поведемо її до дитячого садка, а ранком починає плакати через це», — розповіла мама дівчинки та додала, що донька погано спить вночі.

У дитячому садку підтвердили той факт, що вихователька, на яку скаржилася дитина, у них працює, але коментували щось в телефонному режимі відмовилися.

Нагадаємо, що на Київщині виховательку дитбудинку запідозрили у жорстокому поводженні з дітьми.

Фото Pixabay

508

Читайте нас у Facebook та Instagram