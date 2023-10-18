Егоїзм у них у крові: ці знаки зодіаку завжди думають лише про себе

Астрологи, які раніше назвали найбільш чесні знаки зодіаку, розповіли, представники яких знаків зодіаку переважно схильні своє життя прожити тільки для себе, інформує Ukr.Media.

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Тельці

Тельці, як то кажуть, вміють жити. Вони твердо стоять на ногах, далекоглядні та вміють відокремлювати особисте від суспільного. Щоправда, суспільство завжди щось дає Тільцям. Ні, вони не клянчать і не випрошують, а йдуть і відбирають те, чого не вистачає для особистого щастя. А ось ділитися Тельці ні з ким не збираються. Нехай кожен відростить «роги та копита» і прориє свою дорогу до раю. Телець не заважатиме, але й не допоможе. Він зайнятий своїм життям.

Чи варто засуджувати Тельця? Міркує він здорово: егоїзм — не тоді, коли живеш так, як хочеться тобі, а коли інші повинні думати і жити так, як хочеш ти. Телець насолоджується своїм життям без огляду на інших, без почуття провини та зобов'язань, але не можна сказати, що таку позицію вони вітають у своєму оточенні. Тельцю можна і потрібно жити тільки для себе, а решті краще жити для Тельця, його комфорту і щастя.

Близнята

Близнята — двоякий знак, тому й життя у нього два. Одне для себе, а інше… теж для себе, але в такій подачі, щоб не бути, а здаватися альтруїстом. Близнята дуже люблять перебувати в центрі уваги, мати статус героя. Тому їх часто можна зустріти біля джерел благодійних організацій, серед публічних волонтерів чи активістів руху за мир у всьому світі. Близнята дуже трепетно охороняють свій егоїзм від сторонніх очей, маскуючи його під широку душу, співучасть та співчуття.

Однак не варто вірити в безкорисливість Близнят. Насамперед вони роблять «благодійність» для себе. Ними керує бажання виправдатися у власних очах, заховати від своєї совісті зацикленість на собі. Близнята соромляться визнавати, що живуть для власного задоволення. Їх тяготить громадська думка, яка, докопавшись до правди, зіпсує бездоганну репутацію. Вона хоч і картковий будиночок, але його Близнята будували все життя… з ілюзій.

Скорпіони

Скорпіони, на відміну від Близнят, не приховують свій егоїзм і відкрито заявляють всьому світу, що живуть виключно для себе і в ім'я себе. Автор створив людину егоїстом. Людина народжується одна, вмирає одна і життя проживає на самоті, навіть якщо її оточує натовп родичів та близьких. Думати, що ти не самотній, і чекати від інших людей у подарунок їхнє життя, перев'язане червоним бантом — ось головна ілюзія та несусвітня дурість. Бог роздає життя порівну — кожному своє. Ось і треба прожити, не перетворюючи його на жертву, і не вимагаючи жертв від інших.

Звичайно, Скорпіони також люди, і іноді відхиляються від своїх ідеалів. Звісно, на бік альтруїзму. Ним ближчий егоцентризм. Чимало зустрічається серед представників знаку Скорпіона тих, хто, загравшись у властиве знаку лідерство, зазіхає на життєвий час та простір оточуючих. Скорпіон не вимагатиме ділитися з ним своїм життям від тих, хто знає собі ціну. Але із задоволенням відтягає ласий шматок часу, сил і ресурсів у тих, хто не знає, як ними розпорядитися і живе безцільно та безглуздо.

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Леви

Кому присвячувати життя, як не самому собі? І не лише своє! І не лише присвячувати! А дарувати, віддавати, укладати зручним килимком до ніг царя всіх царів. Так вважає Лев, коли йдеться про його бачення власного життя. Світ повинен крутитися навколо нього! Люди апріорі повинні визнавати його владу, чарівність та велич. Він народився таким і доводити, що заслуговує на безумовне визнання і любов не збирається.

Своє оточення Лев ділить на тих, хто живе його життям і тих, хто безсовісний егоїст, який сміє взяти право на власне життя. Звичайно, останні — вороги, але й перші не друзі. Швидше прислуга. Поблажливість до них Лев називатиме любов'ю, турботою та увагою. І він справді виявлятиме цей «сурогат» по відношенню до людей. Про них доведеться дбати, як піклуються про речі, які роблять життя комфортним та приємним.

Овни

Овни думають тільки про себе, але не варто їх звинувачувати у бездушності та егоїзмі. Це радше добре, ніж погано. Овни так зайняті собою та своїм життям, що у них просто не залишається часу на когось іншого. Відповідно, якщо вони не поспішають за допомогою та участю, то й пакостити теж не будуть. Їхнє життя надто безцінне, щоб витрачати його на когось іншого. Допомагати мають філантропи — вони бачать у цьому сенс свого життя. Шкодити оточуючим? Ця справа теж має любителів.

Овни дуже динамічні та енергійні. Їм у житті потрібно стільки всього встигнути та випробувати, що хоч би його вистачило на себе коханого. У решти є по такому ж життю. Якщо кожен почне займатися виключно собою, своїми інтересами та розвитком, не лізтиме в «чужий монастир» і наводитиме там порядок. Коли власне існування стає порожнім, безглуздим, тоді люди прагнуть заграбастати чуже життя, змусити когось наповнювати себе сенсом.

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Водолії

Водолії бувають до непристойності самозакоханими. Вони примудряються зібрати в собі всі комплекси, почуття провини та неповноцінності, будь-яку згадку вважають проявом нелюбові та зазіханням. На жаль, конфлікти зі світом відбуваються так часто, що Водолії те й роблять, що захищаються, відстоюють своє право на неповноцінність, до якої скочуються, якщо не бажають прощатися зі своїми деструктивними рисами характеру.

У цій війні, яку Водолій, швидше за все, розв'язує не із зовнішнім світом, а з самим собою, він мешкає всі свої дні. На жаль, витрачаючи безцінний час на боротьбу з вітряками, Водолій упускає головне — саме життя. Воно наповнене різнокольоровими фарбами, включаючи сірі, темні, бляклі, але в цьому його краса. Зациклитися на такому бутті — ще можна пробачити. А ось пропустити його повз — все одно, що померти за життя.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє, найбільше брешуть та представникам яких знаків зодіаку краще не розповідати про свої успіхи.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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