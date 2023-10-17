У Брюсселі після вбивства шведських уболівальників оголошено найвищий рівень терористичної загрози

У Брюсселі запровадили найвищий рівень терористичної небезпеки. Причиною став теракт, скоєний напередодні. Невідомий відкрив вогонь по перехожих у районі Схаарбек. Він застрелив двох людей. Вони виявилися шведськими вболівальниками, які приїхали до Брюсселя, щоби підтримати національну збірну своєї країни з футболу у відбірному матчі Євро-2024 зі збірною Бельгії. Ще один швед отримав поранення.

Вбивця спочатку втік, але потім бельгійська поліція виявила його в кафе та відкрила вогонь на ураження. Терорист отримав кілька поранень і згодом помер у лікарні.

Як заявив представник бельгійської федеральної прокуратури Ерік Ван Дуйс, злочинець активно підтримував терористичне угруповання «Ісламська держава».

Цю інформацію підтвердила міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден. «Особу виконавця теракту в Брюсселі встановлено, він загинув. Його ім'я Абдесалем Лассуед», — заявила вона. Міністерка також повідомила, що терорист використав «автоматичну зброю». Вона знайдена. Лассуед був уродженцем Тунісу. У Бельгію проник нелегально.

Абдесалем Лассуед

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо висловив співчуття рідним та близьким жертв теракту у Брюсселі. Він наголосив, що Бельгія та Швеція «ведуть спільну боротьбу з тероризмом».

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон попросив співвітчизників, які перебувають у Бельгії, бути пильними та дотримуватися вказівок місцевої влади.

Нагадаємо, після того, як ватажок терористичної організації ХАМАС закликав мусульман до розправи над євреями, у Франції було здійснено теракт. У місті Аррас молодик з ножем увірвався до будівлі школи й напав на викладачів та учнів. Внаслідок нападу загинув учитель.

Фото в заголовку: скрін відео

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