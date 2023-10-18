Стане в нагоді не тільки для супу: навіщо досвідчені господині додають лавровий лист у горщики з кімнатними рослинами

Досвідчені господині знають, що лаврові листи корисні не лише на кухні. Наприклад, вони можуть допомогти під час прання, а також служити чудовим підживленням для кімнатних рослин, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».



Так, лавр містить багато корисних речовин. Ефірні олії, що знаходяться в ньому, знезаразять грунт і відлякають шкідників, а вітаміни С і В простимулюють ріст і зміцнять імунітет рослин.

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Для добрива краще приготувати настій. Чотири листки слід порізати або поламати на дрібні шматочки, а потім залити літром теплої води. Найкраще, якщо її температура становитиме близько 70 градусів.



Через чотири години розчин можна використовувати для поливу або обприскування по листкам. Повторювати процедуру потрібно раз на місяць.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома блогерка порадила «чудо-напій», який готується з використанням лаврового листка. Він позбавить зайвих кілограмів і целюліту, а також приведе в норму обличчя.

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