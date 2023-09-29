Блогерка порадила «чудо-напій»: позбавить від зайвих кілограмів і целюліту, а також приведе до норми обличчя (відео)

Блогерка Олена Матвеєва не вважає себе медиком чи професійним сантехніком. Але вона любить тестувати різні рецепти чи поради, які їй висилають підписники.

В одному з випусків свого блогу вона привела рецепт чудо-напою, який начебто допомагає жінкам впоратися з багатьма проблемами.

Приготувати його можна вдома, маючи під рукою лише лавровий лист, зелений чай і корицю.

Отже, візьміть звичайну кастрюлю, наповніть її водою (1 л), додайте 2 лаврових листка, 1 столову ложку сухої кориці та 1 пакетик зеленого чаю.

Доводимо суміш до кипіння і заварюємо протягом 15 хвилин під закритою кришкою.

Отриманий таким чином розчин проціджуємо і приймаємо по ковтку вранці натще, після сніданку і перед сном. Курс триває тиждень і повторювати його частіше, ніж раз на 2 місяці, блогерка не радить.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як слідкують за вагою британські королі та принцеси.

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