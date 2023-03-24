Покладіть лавровий лист у машинку під час прання: результат вас приголомшить

Кожна господиня хоче, щоб речі після прання були в такому стані, ніби вони нові. Але ні для кого не секрет, що після частого прання вони можуть розтягнутися або зовсім втратити свій колір. Навіть чорний одяг може стати з сірим, а в деяких випадках навіть коричневим відтінком. Про це пише спеціалізоване видання archidea.com.ua.

Але якщо м'якість і приємний запах можуть забезпечити спеціальні кондиціонери для білизни, то що робити з кольором? Багато господинь вже помітили, що навіть найдорожчі засоби, в рекламі яких йдеться про збереження кольору, насправді не можуть гарантувати речам вид нових після прання.

Виявляється, ще наші бабусі користувалися відмінним, а головне копійчаним засобом, який дійсно працює. Лавровий лист здатний відмінно освіжити одяг і зберегти його колір.

Господині розповідають про два способи використання лаврових листів.

1 спосіб

Необхідно взяти приблизно 10 лаврових листочків і покласти їх в невеликий мішечок. Туди ж слід додати 4 столових ложки харчової соди і перемішати. Мішечок потрібно покласти в барабан пральної машини разом з речами. При такому пранні необхідно вибрати температуру води не менше 30 градусів.

2 спосіб

10 лаврових листочків необхідно покласти в каструлю і залити водою. Все це необхідно довести до кипіння. Після цього варто додати в каструлю 4 столові ложки соди і помішувати. Приблизно ще 20 хвилин цей відвар повинен залишатися на вогні. Після того як готова рідина охолоне, необхідно залити нею одяг в тазику. Це все необхідно залишити на весь день, після чого потрібно одяг випрати.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як злити воду з пральної машини, якщо зникло світло, а також про те, як проводити профілактику для пральної машини.

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