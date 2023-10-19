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Події

Вночі ворог атакував Україну з повітря: ППО збила дрони та ракету

8:18 19 жовтня 2023
зброю

В ніч на четвер, 19 жовтня, російські окупанти знов атакували Україну, випустив по мирних українських містах та селах 6 ударних безпілотників типу «шахед» та крилаті ракети.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, ворог завдав чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у декількох містах, де вночі лунали вибухи.

Зокрема, близько 4 ранку повідомили про кілька потужних вибухів у Кривому Розі. У місті лунала повітряна тривога, яка припинилася о 4.30 ранку.

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Пізніше голова МВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про збиття ракети, спрямованої на місто.

Крім того, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у Павлограді.

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У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії Мирівську та Марганецьку громади. Наслідки уточнюються. Без втрат.

Ввечері російські війська завдали удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині, повідомив керівник ОВА Віталій Кім. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, одна людина травмована.

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У Сумах безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури, повідомили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, попередньої ночі під час обстрілу російськими фашистами було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок у Запоріжжі. Також постраждали 11 приватних будинків, 2 навчальних та 2 медичних заклади. Від дій загарбників загинуло п'ятеро людей.

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