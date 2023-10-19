«Смерті не боюся»: зірка «Парку Юрського періоду» Сем Ніл приголомшив новиною про те, що його курс лікування від раку не дав результатів

Знаменитий австралійський актор Сем Ніл повідомив, що його лікування від рідкісного онкологічного захворювання зайшло в глухий кут. Наразі він перебуває у стадії ремісії і знову займається улюбленою справою. 76-річний Ніл, зірка «Парку Юрського періоду» і безлічі інших популярних фільмів, розповів, що у нього виявили так звану ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому. Це різновид неходжкінського раку крові.

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Лікарі кажуть, що пацієнтів із таким діагнозом не більше 2% від усіх хворих на рак крові.

Сем відверто розповів, що після трьох місяців хіміотерапії лікування перестало діяти. Лікарі змінили терапію, щоб спробувати «рідкісний протираковий препарат», і це принесло певний успіх. Прийом препарату кожні два тижні допоміг йому досягти ремісії, але лікарі сказали йому, що в кінцевому підсумку він теж перестане бути ефективним.

«Я готовий до цього», — сказав Ніл.

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«Я знаю, що хвороба в мені, що вона нікуди не поділася, але мене це вже не особливо цікавить. Це поза моїм контролем. Якщо ви не можете це контролювати, не вплутуйтеся в це», — додав знаменитий актор.

«І можу сказати, що я не боюся смерті, проте думка про неї мене дратує, оскільки залишається ще так багато справ, які я хочу завершити. Що справді наповнює мене жахом, так це ідея виходу на пенсію. Я хочу працювати. Я люблю моїх онуків, мій сад, виноградники. І мені б дуже хотілося зосередитися на цих важливих речах, а не на думках про хворобу», — наголосив Сем Ніл.

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Раніше повідомлялося, що герой бойовиків Дольф Лундгрен уперше зізнався, що восьмий рік веде боротьбу з раком.

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