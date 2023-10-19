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«Смерті не боюся»: зірка «Парку Юрського періоду» Сем Ніл приголомшив новиною про те, що його курс лікування від раку не дав результатів

22:00 20 жовтня 2023
Сем Ніл

Знаменитий австралійський актор Сем Ніл повідомив, що його лікування від рідкісного онкологічного захворювання зайшло в глухий кут. Наразі він перебуває у стадії ремісії і знову займається улюбленою справою. 76-річний Ніл, зірка «Парку Юрського періоду» і безлічі інших популярних фільмів, розповів, що у нього виявили так звану ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому. Це різновид неходжкінського раку крові.

Лікарі кажуть, що пацієнтів із таким діагнозом не більше 2% від усіх хворих на рак крові.

Сем відверто розповів, що після трьох місяців хіміотерапії лікування перестало діяти. Лікарі змінили терапію, щоб спробувати «рідкісний протираковий препарат», і це принесло певний успіх. Прийом препарату кожні два тижні допоміг йому досягти ремісії, але лікарі сказали йому, що в кінцевому підсумку він теж перестане бути ефективним.

«Я готовий до цього», — сказав Ніл.

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«Я знаю, що хвороба в мені, що вона нікуди не поділася, але мене це вже не особливо цікавить. Це поза моїм контролем. Якщо ви не можете це контролювати, не вплутуйтеся в це», — додав знаменитий актор.

«І можу сказати, що я не боюся смерті, проте думка про неї мене дратує, оскільки залишається ще так багато справ, які я хочу завершити. Що справді наповнює мене жахом, так це ідея виходу на пенсію. Я хочу працювати. Я люблю моїх онуків, мій сад, виноградники. І мені б дуже хотілося зосередитися на цих важливих речах, а не на думках про хворобу», — наголосив Сем Ніл.

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Раніше повідомлялося, що герой бойовиків Дольф Лундгрен уперше зізнався, що восьмий рік веде боротьбу з раком.

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