Не вбивайте павуків та не вивішуйте білизну сушитися: що не можна робити 19 жовтня
Згідно з церковним календарем, у четвер, 19 жовтня, віряни згадують про перенесення мощів преподобного Іоана Рильського.
Відомо, що Іоан народився в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття, йдеться на сайті ПЦУ.
Рано втратив своїх батьків, а тому ще в дитинстві почав працювати пастухом. Якось Іоан втратив корову з телятком, за що його побив власник стада. Тоді хлопчик звернувся з молитвою до Бога і сталося диво: пастух одразу знайшов згубу, за що хазяїн його щедро нагородив.
В юнацтві Іоан вирішив стати послушником одного з монастирів, де багато вивчав богословські книги. Через деякий час прийняв постриг й оселився сам у лісі. Прожив він 12 років у печері, дотримуючись посту та молячись. Пізніше навколо його печери виріс монастир. Іоан став ігуменом, а перед смертю обрав собі наступника. Через тридцять років його мощі були перенесені.
Чого не можна робити цього дня:
Не можна вступати в конфлікти.
Не варто тримати відчиненими двері та вікна. Вважається, що так можна пустити біду в дім.
Краще не прати одяг цього дня і залишати випрані речі на ніч сушитися, бо нещастя може «причепитися».
Не можна в цей день відмовляти в милостині.
Заборонено цього дня вбивати павуків.
Народні прикмети і традиції на 19 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;
- птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;
- морозний день — через сім днів буде відлига;
- на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;
- перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;
- тепло на вулиці — то й весна буде теплою;
- вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.
Також вважалося, що якщо сьогодні немає вітру, то буде похолодання. Червоний захід сонця — до погіршення погоди.
Якщо падає сніг і холодна погода, то буде пізня весна.
Нагадаємо, 14 жовтня християни святкували Покрова Пресвятої Богородиці за григоріанським календарем. Раніше цей день вважався початком зими.183