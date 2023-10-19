Не вбивайте павуків та не вивішуйте білизну сушитися: що не можна робити 19 жовтня

Згідно з церковним календарем, у четвер, 19 жовтня, віряни згадують про перенесення мощів преподобного Іоана Рильського.

Відомо, що Іоан народився в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття, йдеться на сайті ПЦУ.

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Рано втратив своїх батьків, а тому ще в дитинстві почав працювати пастухом. Якось Іоан втратив корову з телятком, за що його побив власник стада. Тоді хлопчик звернувся з молитвою до Бога і сталося диво: пастух одразу знайшов згубу, за що хазяїн його щедро нагородив.

В юнацтві Іоан вирішив стати послушником одного з монастирів, де багато вивчав богословські книги. Через деякий час прийняв постриг й оселився сам у лісі. Прожив він 12 років у печері, дотримуючись посту та молячись. Пізніше навколо його печери виріс монастир. Іоан став ігуменом, а перед смертю обрав собі наступника. Через тридцять років його мощі були перенесені.

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Чого не можна робити цього дня:

Не можна вступати в конфлікти.

Не варто тримати відчиненими двері та вікна. Вважається, що так можна пустити біду в дім.

Краще не прати одяг цього дня і залишати випрані речі на ніч сушитися, бо нещастя може «причепитися».

Не можна в цей день відмовляти в милостині.

Заборонено цього дня вбивати павуків.

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Народні прикмети і традиції на 19 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

- дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;

- птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;

- морозний день — через сім днів буде відлига;

- на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;

- перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;

- тепло на вулиці — то й весна буде теплою;

- вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.

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Також вважалося, що якщо сьогодні немає вітру, то буде похолодання. Червоний захід сонця — до погіршення погоди.

Якщо падає сніг і холодна погода, то буде пізня весна.

Нагадаємо, 14 жовтня християни святкували Покрова Пресвятої Богородиці за григоріанським календарем. Раніше цей день вважався початком зими.

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