Прикидався манекеном: у Варшаві в торговому центрі спіймали винахідливого злодія

У Варшаві, куди тепер ходить потяг зі Львова, місцевому мешканцю висунули звинувачення у крадіжці та пограбуванні зі зломом. 22-річний хлопець обікрав магазин в одному з торговельних центрів. А щоб його не виявили камери спостереження, прикинувся манекеном. Однак хлопця спіймала охорона та доставила в поліцію, пише i.pl.

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Як розповів сам злодій, він вирішив пограбувати магазини в одному з торгових центрів Варшави. Такі крадіжки мав здійснити кілька разів. Щоб уникнути викриття, першого разу він кілька хвилин стояв нерухомо з сумочкою в руці, вдаючи з себе… манекен. Іншого разу він вирішив поїсти на халяву, тому після закриття торговельного центру підійшов до одного з кіосків з їжею і, за словами поліції, наївся досхочу. Але це ще не все. Він вирішив обміняти свій одяг на новий, тому протиснувся під сталевою завісою в один з магазинів дизайнерського одягу. Такі дії, мабуть, викликали в нього сильний голод, тому що він знову пішов до кіоску, який пограбував раніше, та… ще раз поїв.

Однак його помітила охорона закладу, спіймала й передала поліції.

Злодія затримали правоохоронці

Як з'ясувалося, 22-річний парубок у схожий спосіб пограбував приміщення іншого торговельного центру у Варшаві. 22-річному винахідливому зловмиснику вже висунули звинувачення у крадіжці зі зломом. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на Хмельниччині троє школярів впіймали злочинця-рецидивіста, який вкрав у магазині телефон за 34 тисячі гривень.

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