Фармацевт виявився зрадником: в Харкові працівник фармкомпанії корегував за «крипту» удари ворога

В Харкові СБУ знов затримала коригувальника вогню. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки рф на військову та промислову інфраструктуру Харківщини.

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Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі, повідомили в спецслужбі.

За вказівкою окупантів зрадник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти.

Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

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Повідомлення з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму «куратору» з фсб через месенджер.

Для маскування «сеансів» зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти.

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За виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», що надходила на його криптогаманець.

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону.

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За даними слідства, ворожим зрадником виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року.

У «поле зору» фсб він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями СБУ викрила на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського, вбитого в росії навесні цього року.

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