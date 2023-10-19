Обіцяв «взяти Київ за три дня»: під Запоріжжям ліквідували терориста на прізвисько «Бабай»

На Запорізькому напрямку, де недавно партизани здійснили диверсію на залізній дорозі, українські військові ліквідували російського найманця та терориста олександра можаєва (відомий як Бабай).

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Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Відомо, що олександр можаєв народився 1977 року в Білоріченську. З 1990-х років перебував у козацькому формуванні «Вовча сотня».

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Бабай брав участь в окупації Криму, командував так званою «Вовчою сотнею».

На Донбасі, зокрема у Слов'янську та Краматорську, воював на боці сепаратистів. Російські найманці назвали терориста «козаком Бабаєм» та символом «руського міра».

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Бабай втік до рф у 2014 році через конфлікти. Російські терористи в Луганській області порушили проти нього справу за підозрою в зґвалтуваннях та вбивствах.

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А з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Бабай обіцяв «взяти Київ за три дні», повідомляють ЗМІ.



Нагадаємо, на початку осені в окупованому Маріуполі невідомі показово розправилися з групою російських окупантів.

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