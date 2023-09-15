Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2024 рік: названо п’ять пріоритетів

Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.



Доходи загального фонду бюджету заплановані в 1 трлн. 560 млрд грн, витрати — в 3 трлн. 108 млрд грн.

«Ключовий акцент цього проєкту — оборона та безпека нашої країни. Направляємо понад половину всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року», — написав прем'єр.

За словами прем'єра, «як і цього року, кожна копійка податків громадян і бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки та оборони».

Шмигаль зазначив, що другий пріоритет — це соціальна сфера. Витрати бюджету становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти виділяють 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року, пояснив прем'єр.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Витрати за цією програмою зростуть удвічі — з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П'ятий пріоритет — це відновлення економіки.

«Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника», — додав прем'єр.

Зазначимо, крім оборонної сфери, решта видатків бюджету фінансуватиметься за рахунок міжнародної допомоги.

Нагадаємо, Кабмін має внести проєкт закону про держбюджет до Верховної Ради до 15 вересня. Загалом закон про державний бюджет на 2024 рік має бути ухвалений до 1 грудня.

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