Вагітна дружина погано себе почувала: батько трьох дітей отримав вирок за неявку до військкомату

У Черкаській області батька трьох дітей засудили за відмову від мобілізації. Про це свідчить вирок Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, підозрюваний — безробітній, в нього на утриманні троє малолітніх дітей. Чоловік перебував на військовому обліку. 14 березня 2023 року отримав від уповноваженого представника військкомату під особистий підпис повістку про його виклик на 22 березня для проведення призову за мобілізацією та відправлення у частину. Проте у зазначений день та час чоловік не з'явився. Проти нього порушили провадження за ст. 336 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений свою вину визнав повністю. Він пояснив, що першу повістку отримав за місцем роботи, потім проходив медичну комісію, був визнаний придатним до служби. Наступного разу у зазначений час не з'явився до військкомату, бо його дружина була вагітна, погано себе почувала та не було, на кого залишити її з дітьми. 2 жовтня у нього народилася третя дитина — донька. Він щиро кається, зробив висновки та більше такої поведінки допускати не буде, надалі планує йти служити до лав ЗСУ.

Служителі Феміди визнали чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 3 роки. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, до яких наслідків приводить відмова військовозобов’язаного брати повістку.

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