Ледве стояв на сцені та матюкався: п’яна витівка Міші Крупіна може вартувати йому кар’єри

Соліст гурту «Корупція» Міша Крупін потрапив у гучний скандал через п'яну витівку в Одесі. Там, 18 жовтня в одному з популярних ресторанів він давав акустичний концерт, який був заявлений як «на підтримку ЗСУ». Проте на сцені підтримка була потрібна самому артистові. Він ледь тримався на ногах та ніс якусь маячню, матюкався і поводився дивно. Виявилося, що Міша перед виступом добряче хильнув. Щоправда, він і сам не заперечував цього.

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«У мене просто одне запитання: ви що тут всі, ох**ли чи що? Ви готові до туси? Друзі, не звертайте уваги, тому що я приїхав сьогодні до Одеси, мене так набухали оху**но просто», — стак звернувся до глядачів п'яний Міша Крупін.

Вже незабаром, протверезівши, артист вибачився за свою поведінку та запевнив, що подібне більше ніколи не повториться. Він також зазначив, що на деякий час хоче взяти паузу у своїй музичній кар'єрі.

«Я просто хотів перепросити в одеситів, слухачів, які прийшли до ресторану, і в ресторану, який дозволив мені зробити благодійний концерт. Але я вийшов у такому стані, в якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже-дуже соромно. Найімовірніше, я на деякий час свою кар'єру музичну буду припиняти. Ще раз вибачте, будь ласка. Ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані», — пообіцяв Крупін у своєму відеозверненні в інстаграмі.

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