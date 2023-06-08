Все вирішуватимуть у суді: потерпілий в ДТП з Остапом Ступкою розповів, як актор «підтримав» його

Чоловік, який постраждав у ДТП з Остапом Ступкою вперше розповів про свій стан та про те, як актор дотримується обіцянки допомагати. За словами Ярослава, винуватець аварії частково компенсував йому вартість лікування, кілька разів приходив до лікарні. Ярослав отримав тяжкі травми, три дні був у реанімацію. Наразі йому потрібна тривала реабілітація та ще операція.

«Мене витягнули з авто, я отямився через три дні в лікарні. Я був у реанімації. У мене травма правої стопи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала. Черепно-мозкова травма, тяжкий крововилив у голову був. У животі був крововилив, півтора літра втрата крові була, органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися», — розповів Ярослав у коментарі сайту ТСН.ua.

За словами чоловіка Ступка повернув йому кошти за операцію на нозі та за деякі препарати, в сумі це близько 20 тисяч гривень.

«Остапа Ступку я побачив на 6−7 день мого перебування в лікарні. За весь час він у мене був три рази. На дві хвилини максимум він забігав. Деякі кошти він мені повернув. Але якби я на нього розраховував, я був би без нічого. Я заплатив за операцію, під час якої мені вставляли шурупи титанові. Сума була 18 тисяч, пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів він мені деякі препарати купував, це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні, процедурах, він не брав жодної участі. Про подальше лікування після лікарні він не цікавився», — поділився чоловік.

Він каже, що розраховував на компенсацію за понівечене авто. Намагалися вирішити це питання у досудовому порядку. Проте поки що не отримав жодної копійки. Ярослав сподівається, що крапку у справі поставить суд.

«Він хотів повернути мені кошти за автомобіль. Він мені їх „повертав“ двічі, але так і не повернув. Це мало відбутися під розписку, що я забираю кошти за автомобіль, тобто що претензій щодо автомобіля в суді від мене не буде. Вийшло так, що він повертав-повертав, а потім припинив повертати», — поділився Ярослав.

Нагадаємо, 4 квітня Остап Ступка на своєму позашляховику врізався у припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік. Експертиза показала, що актор був п’яним. Наразі він перебуває під домашнім арештом. У суді Ступка просив пробачення та обіцяв компенсувати потерпілому усі витрати.

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