Міжнародний день кухаря-2023: забавні листівки та смішні привітання

У п'ятницю, 20 жовтня, у світі відзначають професійне свято кулінарів — День кухаря. Його дев'ять років тому заснував конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот, яка налічує понад 8 мільйонів членів. До речі, нагадаємо, що культуру приготування українського борщу визнано на міжнародному рівні — ЮНЕСКО визнала знамениту українську страву надбанням людства.

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Ще в Стародавній Греції виник культ Акслепія, міфічного лікаря-цілителя, який отримав у Римі ім'я Ескулап. Його дочка Гігея вважалася покровителькою науки про здоров'я, а вірною помічницею була кухарка Куліна. Вона стала десятою музою у римлян, ім'я якої — Кулінарія. На честь покровительки кухарської справи вона почала називатися кулінаріїєю (від латинського culina — кухня).

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Вітаю всіх кухарів, майстрів своєї кухарської справи, людей, які творять кулінарні шедеври, справжніх гастрономічних художників! Бажаю успіху у плити, нехай з кожним днем у ваших золотих руках народжуються нові й нові смачні рецепти. Бажаю вам завжди творчого натхнення та чудового настрою, який неодмінно стане найкращою приправою до ваших страв.

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Катайтеся завжди, як сир у маслі,

Варіться у солодкому житті.

Приправою хай буде тільки щастя

І гострота приємних почуттів.

Достатку вам, добра, здоров’я, миру…

З Днем повара вітаю нині щиро!

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Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар'єра росте, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а у повітрі сім'ї панує дивовижний аромат кохання!

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Бажаю нових кулінарних відкриттів, вдалих поєднань, цікавого оформлення, безпомилкових експериментів! Нехай смак твоїх страв викликає залежність та райську насолоду. З Міжнародним днем кухарі!

Ексклюзивний матеріал «Український борщ має у Кембриджі великий попит», — київський ресторатор Лілія Почкун" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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