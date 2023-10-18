Українська кухня зараз у тренді по всьому світу. А одна з найпопулярніших страв, звісно, борщ, який внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Нині український борщ можна скуштувати у багатьох куточках нашої планети, наприклад, у Кембриджі. Смаком цієї страви захоплюються у різних країнах. А, наприклад, французький мішленівський шеф-кухар Стефан Турньє, інтерв’ю з яким вийшло у «ФАКТАХ» кілька років тому, навіть створив соус зі смаком українського борщу. Про популяризацію вітчизняної кухні у світі «ФАКТАМ» розповіла київська рестораторка Лілія Почкун, яка відкрила у Кембриджі бістро, в меню якого чимало страв, що є візитівками України.

«Найпопулярніші страви у Великобританії — піца, рамен та суші»

— Кембридж, який є одним з найпопулярніших центрів освіти у світі, я полюбила давно, адже вивчала тут англійську мову на курсах ще шість років тому, — розповідає Лілія Почкун. — Так сталося, що я прилетіла до Великобританії із молодшим 12- річним сином за чотири дні до початку великої війни. Привезла його навчатися до школи у Йоркширі. Навчання мало початися 27 лютого. А ми приїхали завчасно — хотілося сину показати Лондон. 24 лютого мав намір приїхати й мій чоловік, а 28-го ми планували повертатися до Києва. Та війна зруйнувала ці плани. Все склалось по-іншому. Ми з сином залишились.

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Мені дуже подобається Кембридж. Особливо люди — надзвичайно щирі та добрі. Вони з першого дня підтримували Україну та продовжують це робити донині. Зараз до нашої країни прикута увага всього світу. Наші співвітчизники, неначе перлини, розкидані по всьому світу. Думаю, наша місія — давати навколишнім любов і тепло. Яким чином? Через те, що любимо. Наприклад, я печу хліб і проводжу майстер-класи усюди, де б не була. А ще вирішила популяризувати українську кухню, створивши проєкт Borsch to GO та відкривши у Кембриджі бістро. Моя глобальна мрія — закохати у борщ весь світ.

— Як виникла ідея проєкту?

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— У Великій Британії представлені кухні різних країн світу. Кожна людина тут може знайти своє. Є дуже вишукані ресторани. Та найпопулярніші страви у Великобританії — піца, азійський суп з локшиною рамен та суші. Ідея зробити український борщ настільки ж популярним у світі, як ці страви, з’явилась багато років тому, коли я вперше скуштувала рамен й мене вразив попит на таку просту їжу нашого молодого покоління. І ось нині прийшов час втілити ідею популяризації українського борщу у життя.

Як відомо, нещодавно український борщ внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

— Ви відкрили у Кембриджі бістро. А чи взагалі важко започаткувати бізнес в Англії?

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— Тут дуже підтримують підприємців. Відкрити свій бізнес у Великобританії досить реально. Зараз проєкт Borsch to GO на акселерації у бізнес-школі Кембридзького університету. Приходите із мрією — і ментори вам допомагають її оформити у бізнес. Лекції, коучінг — це та підтримка, яка допомагає подивитися на ідею з різних боків і покращити її для подальшого втілення. Усе, що потрібно для реєстрації проєкту, знаходиться на єдиному державному сайті. А далі треба звернутися до місцевої ради — там все залюбки підкажуть.

— У чому особливість борщу, який ви запропонували за кордоном?

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— Фактично ми пропонуємо веганську версію київського борщу, який зазвичай є пісний і готується без додавання картоплі. Крім того, наш борщ ми адаптували під смаки британців, які в холодні пори року зазвичай їдять суп із сочевицею. Тож наш борщ — із сочевицею. Готуємо ми його у популярній сковорідці-вок, яка швидко нагрівається до дуже високих температур. Оскільки борщ вариться дуже швидко, овочі зберігають максимум вітамінів. Я щаслива, що маю можливість популяризувати борщ на міжнародному рівні. Знаєте, борщ — це не просто сакральна їжа українців. На мій погляд, це метафора життєствердності.

«Кожного разу, коли готую борщ, додаю яблучко та згадую мою бабусю Настю»

— Поділитесь рецептом?

— Залюбки!

Борщ з яблуком та солодким перцем Борщ готуємо у сковорідці-вок на 6 літрів. Потрібні такі інгредієнти: 2 морквини 1 цибулина 1 болгарський перець 1 яблуко 200 г помідорів 1 буряк середній половинка лимона 2 столові ложки солі 0,5 столової ложки карі 0,5 чайної ложки чорного перцю 4 черпаки вареної сочевиці 2 чайники окропу 2 зубки часнику половина головки молодої капусти Всі овочі подрібнюються за допомогою блендера (окрім капусти) або нарізуються соломкою традиційно. Якщо червона сочевиця зварена та все подрібнено, то борщ готується 15 хвилин. Готуємо так. Наливаємо у гарячу сковорідку-вок олію, додаємо спеції, щоб миттєво розкрилися їхні смак та аромат, потім — подрібнені овочі по черзі, перемішуючи деревʼяною лопаткою. Щоб буряк не втратив свій колір, важливо створити для нього кисле середовище. Тому його відразу поєднуємо з лимоном та помідорами. Все солимо. Після швидкого обсмаження додаємо зварену сочевицю, окріп по вінця сковорідки й нарізану молоду капусту. Варимо п’ять хвилин — і готово! Подаємо зі сметаною та свіжим подрібненим кропом. І смачного!

— До речі, яблуко додаю до борщу невипадково, — продовжує розповідь Лілія Почкун. - Якось до мене уві сні прийшла моя покійна бабуся Настя. Як зараз бачу: стоїть така у квітчастій хустці, гарна та усміхнена під розкішною яблунею біля нашої хати. І раптом нахиляє гілку, зриває яблучко та простягає його мені: «Лілянко (так вона називала мене з дитинства й все життя), ти казала, що борщ будеш готувати… Візьми яблучко та поклади туди». І тепер кожного разу, коли готую борщ, додаю яблучко та згадую мою бабусю Настю.

«Не раз чула від британців, що Київський торт — найсмачніший десерт, який вони куштували у своєму житті»

— А які ще українські смаколики є у меню вашого бістро?

— Вареники, київський торт і рогалики із запашним джемом за бабусиним рецептом. Кожна страва дуже смачна, має свою історію та адаптована до смаків місцевого населення. Наприклад, Київський торт готуємо з особливим кремом з маскарпоне. Не раз чула від британців, що Київський торт — це найсмачніший десерт, який вони куштували у своєму житті. Приємні відгуки отримуємо щодня. Цікаво, що люди різних національностей говорять про те, що борщ їм нагадує страви з їхнього дитинства від улюбленої бабусі. Чула такі слова від іспанців, словаків, болгар, португальців…

— Яке ваше життєве та професійне кредо?

— Бути сонцем, яке зігріває серця людей. Людина, якій тепло на душі, здатна досягти будь-яких вершин. А, на жаль, та, що з холодним серцем, здатна зруйнувати мрії. Тому хай теплих людей буде на Землі більше. Щодо професійного кредо, вважаю, що їжа — це найшвидший спосіб отримати відчуття щастя. Тому вона має бути не тільки корисною, а й обов'язково смачною. Найцінніша приправа до страв — то любов, з якою вони готуються.

Раніше про гастросимвол Києва розповів «ФАКТАМ» підприємець Ярослав Семенець, який разом з дружиною знайшов та відновив рецепт київського сухого варення.

Фото з альбому Лілії Почкун

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