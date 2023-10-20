Це як зірка Мішлен: «Мембрана Медіа» отримала відзнаку Google

Світовий Digital ринок постійно зростає та динамічно змінюється. Попри воєнні дії, рекламні технології продовжують розвиватися й в Україні. Серед тенденцій ринку цифрової реклами увагу привертає зростання обсягів відеореклами. Так, група компаній Membrana Media, яку заснували у 2021 році громадяни України, отримала одну з ключових відзнак від Google — статус Google Certified Publishing Partner (GCPP). Про це в коментарі ФАКТАМ розповів CEO Membrana Media Михайло Кудрявський.

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«Рішення стати партнером Google та доєднатися до програми GCPP було прийнято мною з раціональних мотивів. Google є однією з найбільших компаній у сфері рекламного ринку, і співпраця з ним дозволяє значно розширити можливості рекламних ресурсів. Це збігається з нашими амбіціями щодо експансії на світові ринки. Проте співпраця з такими великими компаніями вимагає часу та зусиль для побудови взаємовигідних відносин і досягнення високих стандартів якості», — говорить Михайло Кудрявський.

За його словами, це визнання компетентності та професійності Membrana Media у сфері рекламної діяльності, спрямованої на платформу Google.

«І хоча статус GCPP сам по собі не впливає безпосередньо на технологічний стек компанії, головними перевагами є репутація та повноваження, які допомагають залучати більше клієнтів та партнерів. В одній з категорій у програмі Google Partners Membrana Media увійшла у ТОП-50», — додає Кудрявський.

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Він також наголосив, що система статусів в програмі Google Partners цікавить і мотивує, але також створює відчуття приголомшливої гонитви за новими досягненнями.

«Визнання нашої компанії та її якості подібно до отримання зірки Мішлен для ресторану. Обидва ці статуси свідчать про статус та імідж, але їх треба підтримувати, щоб іміджеве визнання та репутація у сфері діджитал лишалася стабільно високою», — додав Кудрявський.

Наступним амбіційним кроком в компанії називають досягнення статусу «Преміум» у партнерстві з Google.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України планує вже найближчим часом перейти до ефективної трансформації системи призову, а саме запровадити електронний обіг документів.

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